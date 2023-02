People-News

So reagiert das Netz auf Sam Smiths auffallendes Latex-Outfit

Sam Smith konnte bei der britischen Musikpreisverleihung Brit Awards 2023 keinen Preis nach Hause nahmen, einen bleibenden Eindruck hat der Popstar dennoch hinterlassen.

Die Brit Awards sind in Grossbritannien etwa das, was die Grammys für die USA sind. Und so kam es, dass jemand ganz bestimmt nicht an der Verleihung fehlen durfte: Sam Smith.

Smith macht in letzter Zeit mehr Schlagzeilen mit Looks als mit Musik – so auch vergangenen Samstag an den Brit Awards.

Für die Preisverleihung trug Smith ein ganz besonderes Outfit: einen aufblasbaren Latex-Einteiler. Entworfen wurde der auffällige Look vom indischen Designer Harikrishnan Keezhathil Surendran Pillai, der für das Label Harri schon ähnliche Werke kreiert hat.

Inspieriert von einem Hund

Gegenüber BBC verriet der Designer, dass er sich von seinem Alltag inspirieren liess. Er habe daran gedacht, wie ein Mensch wohl aus Sicht seines eigenen kleinen Hundes aussehen würde.

Sam Smith in seinem aufblasbaren Einteiler. Bild: keystone

Mit den extra breiten Schultern und den aufgeblasenen Oberschenkeln fiel Smiths Silhouette am Event am meisten auf von allen Looks des roten Teppichs.

Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten

Entsprechend hat auch das Internet reagiert. Unter den Tweets gab es unzählige herablassende, beleidigende Kommentare zu Smiths Sexualität oder Figur, denen wir hier keine Plattform geben möchten. Hier kommt eine Auswahl lustiger Tweets oberhalb der Gürtellinie:

«Sam Smith zeigt sich an den Brits wie ein verbranntes Hühnchen.»

«Ich liebe das. Hauptsächlich aufgrund der Nervenzusammenbrüche, die es verursachen wird unter Karens und homophoben Menschen.»

«Sam Smith sammelt all seine ‹Jeff Koons›-Energie an den Brits.»

«Wie Sam Smith bei den Brits auftaucht.»

«Sam Smith kam wirklich als Mr. Krabbs Haus verkleidet zu den Brits.»

«Sam Smith an den Brits.»

«David Bowie hats zuerst (und besser) gemacht 1973. Trotzdem sehr gut gemacht, Sam Smith – du warst mutig!»

Einige User betonen in Anbetracht der Hasskommentare auch, dass Sam Smith nicht als erstes auf so eine ausgefallene Idee gekommen ist – David Bowie habe damals auch schon den Mut gehabt, ein solches Outfit zu tragen.

