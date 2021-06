Leben

Netflix schliesst Mega-Deal mit Steven Spielberg ab

Netflix hat gerade einen Mega-Deal gelandet. Der Streaming-Primus konnte einen Vertrag mit Steven Spielbergs Produktionsfirma Amblin Partners aushandeln. Die Abmachung sieht vor, dass Amblin Partners mehrere Filme für Netflix produzieren wird, wobei sich auch Steven Spielberg einbringen soll.

Wie genau der Kultregisseur sich einbringen wird, hat keine der Parteien näher erläutert. Auch ansonsten gibt sich Netflix mit Infos knauserig. Weder über die Art noch die Anzahl der Filme ist etwas bekannt, genauso wenig, wie viel der Deal wert ist. Dennoch waren Netflix als auch Spielberg bestrebt, zu betonen, wie glücklich man über den Deal sei.

Bild: keystone

Der Deal kommt etwas überraschend, da Spielberg noch vor zwei Jahren heftige Kritik an Netflix geübt hatte. Unter anderem setzte er sich aktiv dafür ein, dass Streaming-Dienste, allen voran Netflix, von den Oscar-Verleihungen ausgeschlossen werden. Damals sagte er, dass Streaming-Filme nicht besser als TV-Filme seien und nichts bei den Oscars verloren hätten.

Für Netflix ist dieser Deal nun ein wahrhafter Coup. Spielberg ist ein Hollywood seit fünf Jahrzehnten einer der erfolgreichsten Regisseure, aber auch Produzenten. Unter seiner Regie entstanden Klassiker wie «Der Weisse Hai», «E.T.», «Schindlers Liste», «Indiana Jones», «Jurassic Park» oder «Der Soldat James Ryan». Als Produzent verantwortete er unter anderem «Zurück in die Zukunft», «Gremlins», «Men in Black» oder die Serie «Band of Brothers».

Amblin Partners hat bereits einen Film für Netflix produziert: «The Trial of the Chicago 7». Dieser war ursprünglich für Paramount Pictures vorgesehen, wurde dann aber wegen Corona an Netflix verkauft. Spielberg hat Amblin Partners im Jahr 2015 gegründet und hat nichts mit der Filmstudio Amblin Entertainment zu tun, das Spielberg in den 80ern gegründet hat.

Amblin Partners bezeichnet sich selbst als «Storyteller Distribution Co.» und kann auf das Engagement von grossen Firmen zählen. Zu den Teilhabern gehören unter anderem die Filmstudios Reliance Entertainment, Universal Pictures, Entertainment One (Hasbro) aber auch der chinesische Online-Riese Alibaba. Die Werke, die Amblin Partners produziert, werden dann jeweils von Amblin Entertainment, DreamWorks und nun auch Netflix vertrieben. (pls)

