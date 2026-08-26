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Schauspieler Tim Curry 80-jährig gestorben

Schauspieler Tim Curry 80-jährig gestorben

26.08.2026, 17:4826.08.2026, 17:50
Tim Curry at Meet the Nominees Press Reception for the 2005 Tony Awards in NYC, English actor and singer Tim Curry arrives at the Marriott Marquis Hotel in Manhattan for the 59th Annual Tony Awards in ...
Tim Curry, hier an der Tony-Verleihung 2005.Bild: www.imago-images.de

Der britische Schauspieler Tim Curry ist in der Nacht auf Mittwoch in seinem Haus in Los Angeles gestorben, wie das US-Portal TMZ am Mittwoch berichtete. Die Todesursache ist noch unbekannt, es habe jedoch keine Fremdeinwirkung gegeben, schreibt das Portal.

Timothy James Curry startete in den 60er-Jahren seine Hollywood-Karriere. Den grossen Durchbruch schaffte er 1975 mit seiner Rolle als exzentrischer Wissenschaftler Dr. Frank N. Furter in «The Rocky Horror Picture Show». Seitdem spielte er in diversen Filmen, darunter Stephen Kings «Es» oder «Jagd auf Roter Oktober». Zudem wirkte er als Sprecher in diversen Hörbüchern, Trickfilmen und Computerspielen.

2012 erlitt Curry einen Schlaganfall. Seither war er an einen Rollstuhl gebunden. (cpf)

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