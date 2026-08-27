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Taylor Lautner und die Frage nach dem Babynamen

Taylor Lautner attends the 2022 CMT Music Awards at Nashville Municipal Auditorium on April 11, 2022 in Nashville, Tennessee. Photo: Ed Rode/imageSPACE/MediaPunch PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: xim ...
Taylor Lautner wurde durch seine Rolle als Jacob in den «Twilight»-Filmen weltbekannt.Bild: www.imago-images.de
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Ein Taylor kommt selten allein

Taylor Lautner scheint seinen Namen wirklich toll zu finden, denn seine Frau heisst wie er. Doch wieso bei zwei Taylors aufhören?
27.08.2026, 12:0827.08.2026, 12:08

Schauspieler Taylor Lautner, bekannt aus «Twilight» und Ex-Freund von Taylor Swift, ist seit 2022 mit seiner Frau Taylor verheiratet. Diese heisst nach der Eheschliessung ebenfalls Taylor Lautner. Die beiden erwarten nun ihr erstes Kind. Einige ahnen es vielleicht schon, was nun kommt. Könnte der Sprössling etwa auch den Namen seiner Eltern bekommen?

Schon in den Kommentaren unter dem Instagram-Post, mit dem die beiden Taylor Lautners die Baby-Bombe platzen liessen, lief die Namens-Spekulation auf Hochtouren. Ein Kommentar mit über 53'000 Likes brachte es auf den Punkt: «Ihr habt die Chance, das Lustigste überhaupt zu machen …» – und meinte natürlich: das Baby Taylor zu nennen. Andere gingen gleich einen Schritt weiter und lieferten kreative Schreibweisen frei Haus: «Tayler, Tailor, Taler, Taylour?»

Der mögliche Babyname

Taylor Lautners Ehefrau Taylor, genannt Tay, sprach nun im Podcast «Call Her Daddy» über den Namen ihrer zukünftigen Tochter. Gastgeberin Alex Cooper stellt die Frage, die sich wohl alle stellen: «Gab es irgendeine Überlegung, euer Kind Taylor zu nennen?» Tay meint daraufhin, sie schliessen es nicht aus. «Wir werden es herausfinden, wenn das Baby kommt», meint sie weiter.

Die zahlreichen Kommentare auf Instagram scheinen bei ihr Spuren hinterlassen zu haben, denn Tay scherzt: «Ich habe das Gefühl, wenn ich mein Baby nicht Taylor nenne, wird mich das Internet buchstäblich canceln.»

Da es ein Mädchen wird, ist ein früherer Plan schon vom Tisch: «Früher haben wir immer gescherzt, dass wir ihn Taylor nennen und ihn T.J. nennen würden, wenn wir einen Jungen bekommen würden». Ob es aber wirklich einen dritten Taylor Lautner in der Familie geben wird, bleibt offen. Denn neben Taylor sind noch weitere Namen im Rennen.

(kek)

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