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Ehemaliger «Tatort»-Kommissar Andreas Hoppe mit 66 gestorben

Ehemaliger «Tatort»-Kommissar: Schauspieler Andreas Hoppe mit 66 gestorben

26.08.2026, 18:5626.08.2026, 19:04
Tatort - KaltblÃ¼tig 13.1.2013 Hindern VerdÃ¤chtigen an der Flucht: Ulrike Folkerts als Hauptkommissarin Lena Odenthal, Andreas Hoppe als Hauptkommissar Mario Kopper Copyright: SRF/ SWR/Alexander Klug ...
Andreas Hoppe, hier als «Tatort»-Kommissar Kopper.Bild: SWR-Pressestelle/Fotoredaktion

Der Deutsche Schauspieler Andreas Hoppe ist laut seiner Agentur im Alter von 66 Jahren verstorben. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt.

Hoppe war einem Millionenpublikum als Kommissar Mario Kopper in der Kultserie «Tatort» bekannt. Über zwei Jahrzehnte lang spielte er an der Seite von Ulrike Folkerts, die selbst die Kommissarin Lena Odenthal verkörperte. Insgesamt drehte das Duo in dieser Konstellation 57 Filme zusammen.

Folkerts sagte gegenüber dem SWR zum Tod ihres langjährigen Schauspielkollegen:

«Ich bin traurig, Andi, das war viel zu früh, Du warst so ein besonderer Typ! Mein tiefes Mitgefühl für all diejenigen, die zuletzt ganz nah bei Dir waren! Ciao Kopper!»

Die beiden hatten sich bereits in den frühen 80er-Jahren kennengelernt, als sie in derselben Schauspielklasse sassen. Danach trafen sie immer wieder an verschiedenen Theatern aufeinander, bis sie schliesslich zum erfolgreichen «Tatort»-Duo wurden.

2018 endete Hoppes «Tatort»-Zeit mit dem Fall «Tatort – Kopper». Die Folge wird in Gedenken an den Schauspieler am Mittwochabend um 22.00 Uhr im Südwestdeutschen Rundfunk erneut ausgestrahlt.

(cpf)

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