Die «BBC» feiert die Schweizer als Innovationstreiber ab. Bild: BBC

«Wie ist es, im weltweit innovativsten Land zu leben?», fragt BBC und meint die Schweiz

Mehr «Schweiz»

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) veröffentlicht jedes Jahr den globalen Innovationsindex. Im Bericht werden 130 Volkswirtschaften anhand von Kriterien wie Bildungssystem, technologische Infrastruktur oder Schaffung von Wissen (zum Beispiel Patente oder Appentwicklungen) bewertet.

2024 stand die Schweiz wieder einmal an erster Stelle – zum 14. Mal in Folge. «Die Schweiz ist nach wie vor weltweit führend bei den Innovationsleistungen und belegt sowohl bei den Wissens- und Technologieleistungen als auch bei den kreativen Leistungen Platz 1», heisst es.

Die Schweiz wurde von der WIPO erneut zum «innovativsten Land» der Welt gekürt. Auf Platz zwei und drei folgen Schweden und die USA. Bild: WIPO

Dies hat die britische «BBC» dazu veranlasst, herauszufinden, «wie Innovation das tägliche Leben in einigen der bestplatzierten Länder bereichert» hat. Dazu hat die britische Rundfunk- und Fernsehanstalt «mit Einwohnern und Vielreisenden gesprochen, die uns ihre Tipps gaben, wie man das Herz des Tech-Ökosystems am besten erlebt und wie die Technologie ihre Lebensqualität verbessert hat.»



«Führende Innovationsleistung»

«Dieses kleine europäische Land hat ein bemerkenswertes Jahr in den Rankings hinter sich», beginnt die «BBC» und führt als Grund dafür die weltweit führenden Innovationsleistungen in den Bereichen Wissen und Technologie, sowie kreative Leistungen auf. «Auch bei der Zusammenarbeit von Universitäten und Industrie in Forschung und Entwicklung sowie bei Patenten schneidet das Land gut ab», heisst es weiter.

Um herauszufinden, warum das so ist, fragt die «BBC» bei der Gründerin von Glow Concierge, Rosamund Tagel, nach. Glow Concierge ist eine Buchungsplattform für selbstständige Schönheits-, Wellness- und Fitnessspezialisten. Gegenüber der BBC sagt Tagel: «Die Schweiz ist sehr innovationsorientiert und fördert eine Kultur der Unterstützung und Kreativität.» Es gäbe eine lösungsorientiere Arbeitsmoral, «die den Kindern von klein auf eingeimpft wird, was dazu führt, dass die Menschen daran arbeiten, gemeinsame Probleme zu lösen und der Bevölkerung als Ganzes zu helfen.»

Zudem mangle es in der Schweiz nicht an Geschäftsmöglichleiten und Ressourcen: «Als ich mein Unternehmen gründete, gab es mehrere Finanzierungsquellen sowie Start-up-Beschleuniger und Inkubatoren», sagt sie.

Das sind die innovativsten Länder der Welt

Im Ranking der innovativsten Länder der Welt dominiert Europa. 7 Länder stammen vom europäischen Kontinent, Nordamerika ist mit den USA in den Top-10 einmal vertreten, Singapur und Südkorea komplettieren die Liste.

Schweiz Schweden USA Singapur Grossbritannien Südkorea Finnland Holland Deutschland Dänemark

(ome)