Bekannt aus «Türkisch für Anfänger»: Schauspieler Axel Schreiber mit 49 an Krebs gestorben

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Der deutsche Schauspieler Axel Schreiber ist am Mittwoch, dem 3. Juni an Krebs gestorben. Dies vermeldete seine Agentur am Donnerstagnachmittag über Instagram. Seine Erkrankung sei lang und schwer gewesen, heisst es im Post.

Schreiber hatte nach einer abgeschlossenen Lehre als Bankkaufmann ein Studium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover abgeschlossen; seit 2001 arbeitete er als Schauspieler. 2006 erlangte er grössere Bekanntheit mit seiner Rolle des Axel Mende in der deutschen TV-Serie «Türkisch für Anfänger».

Axel Schreiber, Elias Mbarek und Josefine Preuss zur ersten Staffel «Türkisch für Anfänger», 2006. Bild: imago-images.de

Schreiber spielte bis 2025 in diversen TV-Produktionen mit, darunter auch mehrere Folgen «Tatort» und «SOKO». (cpf)