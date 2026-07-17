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Dieter Bohlen will Modern Talking wieder aufleben lassen

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«Kein klassisches Comeback»: Dieter Bohlen will Modern Talking wieder aufleben lassen

17.07.2026, 09:4717.07.2026, 09:47

Dieter Bohlen (72) hat eigenen Worten zufolge seinem früheren Modern-Talking-Kollegen Thomas Anders (63) ein Angebot zur erneuten Zusammenarbeit gemacht.

«Ich finde es Kinderkacke, wenn man seit vielen Jahren wegen irgendwas, was Thomas mal gemacht hat oder was ich gemacht habe, nicht zumindest mal darüber nachdenkt, unseren gemeinsamen Erfolg noch mal aufleben zu lassen», sagte Bohlen der «Bild».

Ein Archivbild von 1985 zeigt das Deutsche Pop-Duo Modern Talking mit Dieter Bohlen, rechts, und Thomas Anders. Dieter Bohlen nimmt offenbar Ruecksicht auf auf seinen Modern-Talking-Partner Thomas And ...
Besonders in den 80ern waren Bohlen und Anders als «Modern Talking» erfolgreich.Bild: AP ARCHIV

Bohlen und Anders hatten in den 1980er Jahren als Pop-Duo mit Hits wie «You're My Heart, You're My Soul», «Brother Louie» oder «Cheri Cheri Lady» grosse Erfolge. 1987 trennten sie sich im Streit. Ein Comeback gab es zwischen 1998 und 2003. Die beiden erfolgreichen Musiker waren sich seitdem nicht mehr sehr grün.

Bohlen erzählt von einem weltweiten Interesse, die es an Modern Talking gebe. Ihm seien von einem internationalen Konzert-Veranstalter zehn Auftritte angeboten worden, es habe Vorschläge zu einer Dokumentation über Modern Talking sowie zu einem Musical gegeben, sagt Bohlen. «Nicht ich allein bin Modern Talking. Wir beide sind Modern Talking. Deswegen habe ich Thomas gefragt, ob wir nicht wieder was gemeinsam machen wollen.»

Bohlen führt aus:

«Die Idee mit dem Musical finde ich ganz gut, Thomas, glaube ich, auch. Bei möglichen gemeinsamen Auftritten sind wir noch unterschiedlicher Meinung. Ich möchte sie machen. Für die Fans und für unsere gemeinsame Geschichte.»

Bohlen sieht vor allem im Ausland, etwa in Südamerika oder Osteuropa, grosse Erfolgsaussichten für Modern Talking. Doch auch in Deutschland könnten er und Anders im Zusammenschluss noch einmal gemeinsam Stadien füllen, vermutet er. «Es soll ja kein klassisches Comeback werden. Eher ein Geschenk an unsere Fans, weltweit. Ein letztes gemeinsames Aufleuchten einer Band, die längst Pop-Geschichte ist.»

«Meine Hand ist ausgestreckt»

Der Ball liege nun bei Anders, erklärte Bohlen. «Meine Hand ist ausgestreckt.» Von Anders, der in Koblenz lebt und seit Jahren als Solo-Künstler unterwegs ist, gab es zunächst kein öffentliches Statement dazu. (hkl/sda/dpa)

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«The Odyssey» ist 3 Stunden lang grossartigste Grossartigkeit
Endlich ist sie da, die Homer-Verfilmung von Christopher Nolan. Sie könnte auch 4 Stunden lang dauern.
Ist das toll! Ein Abenteuerfilm voll mit den unglaublichsten Geschichten, aber mit einem ganz ruhigen Herzschlag gemacht, fast meditativ. Äusserst geschmeidig wird man in dieses uralte Universum eingesogen, erliegt ihm, wird Teil davon. Danach wird man wieder auf die Strasse gespuckt und weiss beim besten Willen nicht, wo man jetzt ist und was diese Gegenwart soll. Möglicherweise ist «The Odyssey» einer der besten Filme von Christopher Nolan, gleichauf mit «Inception» und «Interstellar», was die Dichte seiner Vision und ihre Verführungskraft betrifft.
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