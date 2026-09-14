Familie Geiss: Davina, Carmen, Robert und Shania. bild: rtlzwei

Nach 15 Jahren: RTL Zwei stellt «Die Geissens» ein

Mehr «Leben»

Der deutsche Privatsender RTL Zwei gibt am Montag bekannt, dass die Reality-Doku «Die Geissens» nach der bald anstehenden Staffel eingestellt wird – nach 15 Jahren und rund 500 Folgen.

Ein Grund für die beendete Zusammenarbeit wird in der Medienmitteilung des Senders nicht genannt. Geschäftsführer Thorsten Braun erklärt lediglich, dass man stolz und dankbar für die gemeinsame Geschichte mit den Geissens sei. Auch Carmen und Robert Geiss drückten ihre Dankbarkeit aus. Für sie beginne nun ein neues Kapitel. (hkl)

Mehr folgt in Kürze ...