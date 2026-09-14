freundlich20°
DE | FR
burger
Leben
TV

RTLzwei stellt «Die Geissens» ein– nach 15 Jahren

Familie Geiss: Davina, Carmen, Robert und Shania.
Familie Geiss: Davina, Carmen, Robert und Shania.bild: rtlzwei

Nach 15 Jahren: RTL Zwei stellt «Die Geissens» ein

14.09.2026, 12:0814.09.2026, 12:16

Der deutsche Privatsender RTL Zwei gibt am Montag bekannt, dass die Reality-Doku «Die Geissens» nach der bald anstehenden Staffel eingestellt wird – nach 15 Jahren und rund 500 Folgen.

Ein Grund für die beendete Zusammenarbeit wird in der Medienmitteilung des Senders nicht genannt. Geschäftsführer Thorsten Braun erklärt lediglich, dass man stolz und dankbar für die gemeinsame Geschichte mit den Geissens sei. Auch Carmen und Robert Geiss drückten ihre Dankbarkeit aus. Für sie beginne nun ein neues Kapitel. (hkl)

Mehr folgt in Kürze ...

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
«Seit 20 Jahren mache ich darauf aufmerksam»: Ein Lehrer aus der Romandie berichtet
Die jüngste PISA-Studie bestätigt einen allgemeinen Rückgang des schulischen Leistungsniveaus in den OECD-Ländern. Die Schweiz hält sich besser als der Durchschnitt, doch auch ihre Ergebnisse gehen zurück. Ein Waadtländer Lehrer spricht über den Zustand der Schule.
Laut der jüngsten PISA-Studie schneiden Schweizer 15-Jährige beim Lesen und in Mathematik schlechter ab, während die Leistungen in den Naturwissenschaften stabil bleiben. Ein Trost bleibt: In allen drei Bereichen liegt die Schweiz weiterhin deutlich über dem OECD-Durchschnitt. Langfristig trübt sich das Bild jedoch. Innerhalb von zehn Jahren sank die durchschnittliche Punktzahl der Schweizer Schülerinnen und Schüler beim Lesen von 492 auf 470 Punkte, in Mathematik von 521 auf 499.
Zur Story