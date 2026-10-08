Die Rockband teilt die Bühne demnach mit zahlreichen Musikerinnen und Musikern, darunter etwa Run-D.M.C., Billy Idol und Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers. Bild: keystone

Zwei Jahre nach Tour-Aus: Aerosmith kehrt auf Bühne zurück

Zwei Jahre nach ihrem verkündeten Tour-Aus kehrt die US-Rockband Aerosmith kurzzeitig wieder auf die Bühne zurück.

Mehr «Leben»

Die Musiker spielen zwei Konzerte am 29. Oktober und 1. November auf der berühmten Freilichtbühne Hollywood Bowl in Los Angeles, wie die Band mitteilte. Die beiden Konzerte tragen den Namen «California, Dream On: Aerosmith & Friends».

Die Rockband teilt die Bühne demnach mit zahlreichen Musikerinnen und Musikern, darunter etwa Run-D.M.C., Billy Idol und Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers. In den kommenden Wochen sollen weitere Gäste bekanntwerden. Erst am Dienstag hatte die Band einen Teaser auf Instagram veröffentlicht, in dem Sänger Steven Tyler (78) vor der Hollywood Bowl steht – jetzt ist klar, was damit angekündigt wurde.

Bühnen-Aus wegen Stimmbandverletzung

Im Sommer 2024 hatte die legendäre Band ihre Abschiedstournee abgesagt. Grund dafür war eine irreparable Stimmbandverletzung von Sänger Tyler. «Wir haben eine herzzerreissende und schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen – als eine Band von Brüdern – uns von der Tourneebühne zurückzuziehen», hiess es da.

Aerosmith hatte sich 1970 in Boston gegründet und vor allem in den 1980er und 1990er Jahren mit Songs wie «I Don't Wanna Miss A Thing», «Crazy», «Livin' On The Edge», «Amazing» oder «Janie's Got A Gun» weltweit Erfolg. (sda/dpa)