wolkig, aber kaum Regen15°
DE | FR
burger
Leben
USA

Zwei Jahre nach Tour-Aus: Aerosmith kehrt auf Bühne zurück

Steven Tyler, left, and Joe Perry of &#039;Aerosmith&#039; perform a tribute to Ozzy Osbourneduring the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 7, 2025, at UBS Arena in Elmont, N.Y. (Photo by Charles ...
Die Rockband teilt die Bühne demnach mit zahlreichen Musikerinnen und Musikern, darunter etwa Run-D.M.C., Billy Idol und Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers.Bild: keystone

Zwei Jahre nach Tour-Aus: Aerosmith kehrt auf Bühne zurück

Zwei Jahre nach ihrem verkündeten Tour-Aus kehrt die US-Rockband Aerosmith kurzzeitig wieder auf die Bühne zurück.
08.10.2026, 10:3908.10.2026, 10:39

Die Musiker spielen zwei Konzerte am 29. Oktober und 1. November auf der berühmten Freilichtbühne Hollywood Bowl in Los Angeles, wie die Band mitteilte. Die beiden Konzerte tragen den Namen «California, Dream On: Aerosmith & Friends».

Die Rockband teilt die Bühne demnach mit zahlreichen Musikerinnen und Musikern, darunter etwa Run-D.M.C., Billy Idol und Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers. In den kommenden Wochen sollen weitere Gäste bekanntwerden. Erst am Dienstag hatte die Band einen Teaser auf Instagram veröffentlicht, in dem Sänger Steven Tyler (78) vor der Hollywood Bowl steht – jetzt ist klar, was damit angekündigt wurde.

Bühnen-Aus wegen Stimmbandverletzung

Im Sommer 2024 hatte die legendäre Band ihre Abschiedstournee abgesagt. Grund dafür war eine irreparable Stimmbandverletzung von Sänger Tyler. «Wir haben eine herzzerreissende und schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen – als eine Band von Brüdern – uns von der Tourneebühne zurückzuziehen», hiess es da.

Aerosmith hatte sich 1970 in Boston gegründet und vor allem in den 1980er und 1990er Jahren mit Songs wie «I Don't Wanna Miss A Thing», «Crazy», «Livin' On The Edge», «Amazing» oder «Janie's Got A Gun» weltweit Erfolg. (sda/dpa)

Mehr Musik:

Recherche zeigt: 95 Prozent der Zürcher Musikförderung fliesst in die klassische Musik
Recherche zeigt: 95 Prozent der Zürcher Musikförderung fliesst in die klassische Musik
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Musik-Milliardäre
1 / 7
Musik-Milliardäre

Beyoncé gehört neu zum Club der Musik-Milliardär:innen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Céline Dion gibt nach sechs Jahren Bühnenpause ein emotionales Comeback in Paris
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Revolutionär und imaginär: Meghans Kochmethode versetzt uns in Staunen
Von Meghan, der Duchess of Sussex, ist vieles bekannt. Etwa ihr Motto: «Hinter jeder starken Frau steckt sie selbst.» Die Frau hinter der Duchess, also sie selbst, lässt unermüdlich neue Netflix-Versuche oder Lifestyle-Produkte der Marke As ever auf die Welt los, das nimmt auch kein Ende, seit sie mit Harry und den Kindern wieder nach England gezogen ist, wo sie alle vom König und der Königin überhaupt nicht mit offenen Armen empfangen wurden. Beide Seiten machen sich das Leben wirklich nicht leicht.
Zur Story