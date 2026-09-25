Morten Harket: Der a-ha-Sänger ist an Parkinson erkrankt. Bild: www.imago-images.de

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a-ha-Sänger kann seine Stimme nicht mehr kontrollieren

Im vergangenen Jahr machte der a-ha-Frontmann seine Parkinson-Diagnose publik. Morten Harket macht weiter Musik – allerdings nicht so, wie er es einst konnte.

Jennifer Doemkes / t-online

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Am 4. Juni 2025 teilte die norwegische Popgruppe a-ha traurige Nachrichten mit ihren Fans: Frontmann Morten Harket ist unheilbar krank. Der Sänger hatte bereits einige Jahre zuvor die Diagnose Parkinson erhalten, sie jedoch zunächst nur im engsten Kreis geteilt. Da sich die Symptome immer stärker auf sein Leben auswirken, beschloss er schliesslich, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Bereits damals stellte er klar, weiter Musik machen zu wollen – solange es noch möglich sei. Nun bringt der 67-Jährige ein neues Solo-Album heraus: «Human Grace» erscheint Ende November. «Ich musste etwas Sinnvolles tun», sagte Morten Harket im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. «Das ganze Album feiert das Leben.»

Töchter halfen ihm bei den Songs

Nicht alle Lieder für die Platte konnte der Norweger selbst fertigstellen. Die Parkinson-Erkrankung beeinflusst auch seine weltbekannte Stimme: Durch die Krankheit kann er sie nicht mehr kontrollieren wie früher. Für zwei Songs holte er deshalb zwei seiner Töchter an Bord. In «Falling Down» ist Karmen Poppi A. Harket zu hören. Die Ballade «Hold Me» singt Tomine Harket mit, die selbst als Musikerin arbeitet.

Das Album sei eine Reise mit ungewissem Ausgang gewesen. «Wir haben so hart gearbeitet, und manchmal ist es nicht einfach zu wissen, wo man gerade steht», so Morten Harket. «Human Grace» habe ihm aber auch gezeigt, wie viel trotz der Krankheit möglich sei – auch wenn er nicht mit den neuen Songs auf Tour gehen kann. «Ich kann eigentlich keine Pläne mit anderen machen, weil ich nicht weiss, in welcher Verfassung ich an diesem Tag sein werde», stellte er klar. «Ich bin gezwungen, von Tag zu Tag zu leben.»

Zu den charakteristischen Symptomen von Parkinson zählen unkontrollierbares Zittern, verlangsamte Bewegungen, Muskelverspannungen, Gang- und Gleichgewichtsstörungen, starre Mimik und leise oder monotone Sprache. «Mit Parkinson umzugehen, ist mit Abstand die grösste Herausforderung im Alltag», berichtete der 67-Jährige. «Von Dingen beraubt zu werden, die ich für selbstverständlich gehalten habe – bis sie irgendwann nicht mehr möglich waren.»

Mit der 1982 gegründeten norwegischen Popband a-ha feierte Morten Harket Welterfolge. Als erste Single des Trios brachte der Ohrwurm «Take On Me» gleich den Durchbruch. Darauf folgten weitere Hits wie «The Sun Always Shines on T.V.» und «Crying in the Rain». Auf die Zeit mit seinen Band-Kollegen blickt der Sänger mit Dankbarkeit zurück. «Ich bin sehr stolz auf das, was wir erreicht und gemacht haben», sagte er. «Und die Zeit wird zeigen, was noch passieren wird.»