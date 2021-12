«‹The Jungle Book›. I mean, hey, that's Louis Prima singing ‹I Wanna Be Like You›. Louis ‹Just a Gigolo›, ‹Oh Marie›, ‹Buona Sera› PRIMA. Ausserdem ist ‹Trust In Me› ein Killer-Track und ‹My Own Home› auch. Die deutsche Synchronfassung ist im Vergleich geradezu ein Verbrechen.



Ebenfalls: ‹101 Dalmatians› (the original one)

Weil:

-London

-Hunde



That said, I really enjoyed ‹Cruella› recently. Hammer-Film. And ‹Cool Runnings›. Because COME ON.»

Oliver Baroni