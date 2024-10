Oktober ist Grusel-Zeit: Her mit euren Horrorfilm-Tipps!

Bei welchem Horrorfilm gruselst du dich so richtig? Schreibe es in die Kommentare!

«Regisseur und Drehbuchautor Jordan Peele ist hyperintelligent, grauenhaft unheimlich, total überraschend und grandios unterhaltsam. ‹Get Out› war 2017 seine Premiere und ist auch schon ein Klassiker. Den Drehbuchoscar gabs obendrein für Peele. Er mixt altbekannte Genre-Versatzstücke – das Spukhaus, die nur scheinbar perfekte Familie, den Keller des Grauens, ‹wissenschaftliche› Experimente – mit amerikanischer Rassismusgeschichte. Was dabei herauskommt, ist genial. Und wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Allison Williams, die unerträglich biedere Biene Marnie aus ‹Girls›, mit diesem Film eine Karriere als Horrorikone beginnt?»

«Es ist eigentlich kein echter Horrorfilm, sondern eher angesiedelt im Subgenre Horrorkomödie: ‹The Fearless Vampire Killers› (‹Tanz der Vampire›). Roman Polanskis Vampirfilm ist fast so alt wie ich, aber immer noch lustig. Schlicht umwerfend, wie das Vampirjäger-Gespann – Professor Abronsius und sein ungeschickter Gehülfe Alfred – sich im tiefsten transsylvanischen Winter mit den untoten Aristokraten abmüht. Und wie am Ende das Böse – aber ich soll ja nicht spoilern!»

Bild: Six Entertainment

Bild: Six Entertainment

«‹Human Centipede› (der erste Teil) verstört mich noch heute, wenn ich nur daran denke. Ich sage nur: Nazidoktor mit Kot-Fetisch näht drei Menschen zusammen, Hintern an Mund. Die menschliche Psyche war schon immer gruseliger als jeder Geist.»

Für viele ist der Herbst – speziell der Oktober und Halloween – die Zeit im Jahr, in der Horrorfilme ausgepackt werden. Deswegen suchen wir heute deine Lieblingsgruselstreifen.

