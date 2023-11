Wenn dir der #NoNutNovember auf die Nüsse geht, bist du nicht allein

Wenn du Twitter oder Reddit benutzt, bist du vielleicht schon über den Hashtag #NoNutNovember gestolpert und hast dich gefragt, warum man im November wohl keine Nüsse essen sollte. Doch was wie ein Albtraum für Eichhörnchen klingt, ist keine Ernährungsumstellung für Tiere.

Nein, es geht ums Masturbieren. Oder besser gesagt ums nicht Masturbieren.

Die Internet-Challenge soll überwiegend Männer dazu ermutigen, den ganzen November auf Orgasmen durch Masturbation oder Sexualität zu verzichten. Oder halt eben darum, die harte Nuss zu knacken.

Das Phänomen ist nicht ganz neu. Bereits in den frühen 2010er Jahren ist die Challenge das erste Mal in Erscheinung getreten. Ein Web-Designer aus den USA wollte sich mit seiner Einstellung, dass Männer weniger masturbieren sollten, Gehör verschaffen. Er selbst habe in seiner Jugend sechs- bis achtmal am Tag onaniert und anschliessend gemerkt, dass das Leben mit «sexueller Disziplin» schöner sei.

2017 gewann die Bewegung in den sozialen Medien langsam an Popularität. 2020 zählte die Reddit-Community NoNutNovember über 85'000 Teilnehmer. 2022 zählt die Gruppe bereits über 110'000 Teilnehmer. Wie viele davon tatsächlich an der Challenge teilnehmen, ist nicht bekannt. «Manche sind nur hier wegen der Memes», schreibt die Plattform Reddit über ihre No-Nut-November-Community.

Vergleichbar ist «No Nut November» (kurz: NNN) mit der «Movember»-Challenge, bei der Männer einen Monat auf die Gesichtsrasur verzichten, um auf Prostatakrebs und andere Gesundheitsprobleme von Männern aufmerksam zu machen. Bei No Nut November gibt es hingegen keinen offiziell Hintergrund. Einige Teilnehmer behaupten, dass das Verzichten auf Ejakulationen gesundheitliche Vorteile habe. Wissenschaftlich ist dies jedoch nicht belegt.

Von einem Extrem ins nächste

Und wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, kommt irgendwo eine neue noch fragwürdigere Challenge daher. Wer es geschafft hat, einen Monat auf Masturbation und Sex zu verzichten, darf sich der «Destroy Dick December»-Challenge anschliessen.

Anders als im November geht es im Dezember darum, so viel wie möglich zu masturbieren und Sex zu haben. Am 1. Dezember soll man seinen ersten Orgasmus haben und die Anzahl jeden Tag erhöhen, sodass man am 31. Dezember ein Feuerwerk ablässt insgesamt 31 Orgasmen hat. 🥴

Wir lassen das mal so stehen. Und wechseln zu denjenigen, die ihre überschüssige Energie lieber in Tweets und Memes zum Thema #NoNutNovember stecken:

