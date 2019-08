Polizeirapport

85-jähriger Zürcher rast mit 129 km/h auf Aargauer Hauptstrasse

Ein 85-jähriger Autolenker aus dem Kanton Zürich ist am Mittwoch in Aristau-Birri im aargauischen Freiamt deutlich zu schnell über die Hauptstrasse gebrettert. Das Radargerät der Aargauer Kantonspolizei zeigte 129 km/h an. Erlaubt sind nur 80 km/h.

Weil die Kantonspolizei bei der Geschwindigkeitskontrolle auf der Zürcherstrasse ohne Anhalteposten arbeitete, funkte ein Polizist das Messresultat seinen Kollegen. Die weiteren Abklärungen führten zum im Kanton Zürich lebenden Rentner.

Die Zürcher Polizei holte den Schweizer an seinem Wohnort ab und übergab ihn der Aargauer Kantonspolizei. Der an Krücken gehende Mann wurde angezeigt. Er musste den Führerausweis abgeben.

Gleich erging es einer 22-jährigen Autolenkerin und einem 36-jährigen Lieferwagenfahrer. Das Radargerät mass je 125 km/h. Nicht mehr weiterfahren durfte ebenfalls ein 60-jähriger Fahrer eines Geschäftswagens, der die Höchstgeschwindigkeit mit 122 km/h überschritt. (sda)