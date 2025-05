Polizeirapport

Basejumper stürzt in Engelberg OW ab und stirbt

Ein Basejumper ist am Sonntagmittag in Engelberg OW tödlich verunfallt. Der 34 Jahre alte Schweizer startete seinen Sprung in der Fürrenhochflue im Gebiet Fürenalp. Nach dem Absprung konnte er seinen Fallschirm nicht rechtzeitig öffnen und stürzte ab.

Wie die Kantonspolizei Obwalden am Montag mitteilte, konnte am Unfallort im Gebiet Herrenrüti nur noch der Tod des Basejumpers festgestellt werden. Die Ermittlungen werden von der Kantonspolizei Obwalden unter der Leitung der Bundesanwaltschaft durchgeführt. (dab/sda)