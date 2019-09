Gewächshäuser in Lüscherz durch Feuer zerstört

Polizeirapport

Bern

Gewächshäuser in Lüscherz BE durch Feuer zerstört



In einer Gärtnerei in Lüscherz BE sind am frühen Mittwochmorgen mehrere Treibhäuser durch ein Feuer zerstört worden. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Meldung zum Feuer ging kurz vor 4.00 Uhr bei der Berner Kantonspolizei ein, wie diese mitteilte. Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort mehrere brennende Treibhäuser sowie Wiesland in Flammen vor.

Die Feuerwehren brachten den Brand rasch unter Kontrolle und löschten ihn. Personen kamen nicht zu Schaden. Jedoch entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Insgesamt standen 28 Angehörige der Feuerwehren Jolimont und Ins im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (aeg/sda)