Polizeirapport

Töfffahrer wird bei Unfall in Trimmis GR schwer verletzt

Auf der Hauptstrasse in Trimmis in Graubünden ist es am Samstagmorgen zu einer Frontalkollision zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen gekommen. Der 35-jährige Motorradfahrer musste schwer verletzt ins Kantonsspital in Chur verlegt werden.

Der Motorradfahrer fuhr um 9.35 Uhr von Chur in Richtung Trimmis, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Ihm fuhr ein 76-jähriger Autolenker entgegen. Der Motorradfahrer kollidierte auf der Gegenfahrspur mit dem Personenwagen, danach wurde er links in angrenzendes Wiesland geschleudert.

Drittpersonen, darunter eine Ärztin, leisteten dem schwer verletzten Mann erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte, wie die Polizei schrieb. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden nun den genauen Unfallhergang ab. (sda)