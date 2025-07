Die Sperrung der A4 verursachte Stau. Bild: zVg

Polizeirapport

A4 wegen Unfall zwischen Küssnacht und Rotkreuz gesperrt

Auf der A4 Richtung Norden ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Die Autobahn musste deshalb in Fahrtrichtung Zürich gesperrt werden. Das sorgt für Stau. Der TCS empfiehlt, via A2 Richtung Norden zu fahren.

Die Zuger Polizei, die für den Streckenabschnitt zuständig ist, bestätigt einen Unfall. Die Einsatzkräfte seien vor Ort. Weitere Details konnte sie noch nicht nennen.

