E-Bike-Fahrer (66) stirbt nach Unfall im Berner Jura

Nach einem Unfall im Berner Jura ist ein 66-jähriger E-Bike-Fahrer im Spital seinen Verletzungen erlegen. Die Kantonspolizei Bern geht dem genauen Unfallhergang nach, wie sie am Dienstag mitteilte.

Der Mann war am Montagmittag unterwegs vom Pierre-Pertuis-Pass nach Sonceboz-Sombeval. In einer Kurve stürzte er und verletzte sich schwer. Ein Helikopter flog den Mann ins Spital, wo er am Montagabend verstarb. Laut Polizei handelt es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Bern. (sda)