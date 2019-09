Auto überschlägt sich – Lenker leicht verletzt

Polizeirapport

Polizeimeldung: Auto überschlägt sich bei Waldkirch – Lenker verletzt



Bild: Kapo SG

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend bei Waldkirch SG in einer Kurve mit seinem Wagen ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug fuhr gegen ein Wiesenbord und überschlug sich. Der Lenker konnte leicht verletzt aus dem Wrack steigen und die Polizei informieren.

Der Unfallverursacher, der von Gossau her in Richtung Hauptwil unterwegs gewesen war, wurde mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht, wie die St. Galler Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. (sda)