Alkohol- und Drogenkonsum: Autofahrer kracht in Luzern in einen Pfeiler

Polizeimeldung: Autofahrer verunfallt in Luzern – Alkohol und Drogen



Ein Autofahrer, der Alkohol und Cannabis konsumiert hatte, ist am frühen Sonntagmorgen in Luzern verunfallt. Verletzt wurde niemand.

Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntag um 03.30 Uhr beim Pilatusplatz. Ein 21-jähriger Schweizer verlor auf der Kreuzung Pilatusstrasse-Obergrundstrasse die Herrschaft über sein Fahrzeug und prallte frontal in einen Pfeiler.

Ein Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von umgerechnet 1,56 Promille. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Dem Autofahrer wurde der Fahrzeugausweis abgenommen. Das Auto wurde beim Unfall stark beschädigt. (sda)