Küssnacht SZ: Töff mit drei Personen prallt in Hausmauer – ein Toter



Bei einem Motorradunfall sind in der Nacht auf Samstag in Küssnacht am Rigi SZ ein 20-jähriger Mann getötet und zwei Mitfahrende verletzt worden. Die mit drei Menschen besetzte Maschine war in eine Mauer geprallt.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei war das Motorrad um 02.45 Uhr in Haltikon, das zur Gemeinde Küssnacht am Rigi gehört, in eine Hausmauer geprallt. Dabei habe sich ein 20-jähriger Mann derart schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstorben sei, teilte die Schwyzer Kantonspolizei am Samstag mit.

Ein 17-jähriger Mann sei mit erheblichen Verletzungen mit einem Helikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht in ein ausserkantonales Spital geflogen worden. Eine 18-jährige Frau habe leichtere Verletzungen erlitten und sei mit dem Rettungsdienst in Spitalpflege überführt worden.

Der Unfall ereignete sich gemäss Auskunft des Schwyzer Polizeikommandanten auf einer Nebenstrasse. Die drei Verunfallten seien zusammen unterwegs gewesen und hätten sich offenbar auf dem Heimweg befunden, als sie mit dem leichten Motorrad, einer 125-Kubikzentimter-Maschine, aus vorerst unbekannten Gründen in die direkt an der Strasse gelegene Hausmauer geprallt seien. Ob allenfalls Alkohol oder Drogen im Spiel waren, bilde Gegenstand der Abklärungen. (sda)

