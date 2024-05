Polizeirapport

Frau stürzt in Basel aus zehntem Stock in den Tod

In Basel ist am Samstag gegen 18.30 Uhr eine Frau aus dem zehnten Stock eines Hauses an der St. Jakob-Strasse gestürzt und an ihren Verletzungen gestorben. Die Polizei fand keine Hinweise auf Dritteinwirkung, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstagabend mitteilte. (sda)