Polizeirapport

Auto stürzt in Thun in die Aare – Fahrer tot

Ein Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Thun mit seinem Fahrzeug in die Aare gestürzt. Er kam bei dem Unfall ums Leben.

Die Meldung über den Unfall sei kurz vor 05.50 Uhr eingegangen, teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntag mit. Demnach kollidierte das Auto auf der Frutigenstrasse zuerst seitlich mit dem Randstein, überfuhr danach den Kreisel und durchbrach dann das Geländer zur Aare.

Das Auto sei mehrere Meter ins Bachbett des Flusses hinab gestürzt. Der Autofahrer sei noch auf der Unfallstelle verstorben. Wie es zu dem Unfall kam, müsse noch untersucht werden.

Wegen der aufwändigen Bergungsarbeiten sei die Aarestrasse während mehrerer Stunden gesperrt geblieben. Im Einsatz standen neben der Polizei auch Spezialdienste, ein Ambulanzteam, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern sowie die Feuerwehr Thun. (sda)