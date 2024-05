Polizeirapport

81-jähriger Autofahrer stirbt bei Selbstunfall in Unterterzen SG

Ein 81-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Selbstunfall in Unterterzen SG ums Leben gekommen. Seine 78-jährige Beifahrerin wurde verletzt ins Spital geflogen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.

Der Wagen war auf der Quartnerstrasse talwärts unterwegs, als er in einer starken Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Er überquerte einen Vorplatz, durchbrach eine Hecke und stürzte rund 13 Meter den stark abfallenden Hang hinunter.

Der Lenker verstarb noch vor Ort. Die Kantonspolizei St. Gallen geht dem genauen Unfallhergang nach. (sda)