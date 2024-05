Polizeirapport

Junger Mann bei Angriff in Urdorf schwer verletzt – Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Täter mit «arabischem Aussehen».

Ein 29-jähriger Mann ist am Samstagmorgen in Urdorf ZH von einem Unbekannten angegriffen und am Kopf schwer verletzt worden. Das Opfer wurde ins Spital gebracht. Der Täter entkam unerkannt.

Gegen 06.45 Uhr griff ein Mann den 29-Jährigen in Urdorf im Bereich Bergstrasse/Im Baurenacker aus unbekannten Gründen an, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Mit körperlicher Gewalt schlug er auf sein Opfer ein und verletzte den Mann schwer am Kopf.

In Zug aus Zürich

Die Polizei vermutet, dass die beiden Beteiligten im selben Zug von Zürich kommend im Bahnhof Urdorf eintrafen. Während der Tat hielt ein weisses Fahrzeug neben den beiden an und fuhr dann weiter.

Der unbekannte Täter wird in der Polizei-Mitteilung beschrieben als 16 bis 20 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter gross, mit kurzen schwarzen Haaren und «arabischem Aussehen».

Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich.

(dsc/sda)