bild: Freiburger Nachrichten AG / Livio Baeriswyl

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Appetit auf Adrenalinhaltiges?

In der Region Freiburg rauscht das Adrenalin im Einklang mit der Natur der Freiburger Voralpen.

Neu: Bike Flowtrail Schwarzsee

In Schwarzsee/FR lockt ein neuer Bike Flowtrail. Hier kann man sich dem Flow hingeben, ohne sich vorher abstrampeln zu müssen. Denn die Bergfahrt lässt sich bequem mit der Kaiseregg-Sesselbahn bewältigen. Wem es dabei schon den Atem verschlägt, hat wohl den Blick über die Freiburger Voralpen und den tiefblauen Schwarzsee intensiv genossen.

bild: Freiburger Nachrichten AG / Livio Baeriswyl

Für Geübte…

Von der Riggisalp führt der naturnah angelegte Bike Flowtrail über 3,6 Kilometer und 427 Höhenmeter talwärts durch kühlen Wald und panoramareiche Weiden. Eine sanfte Streckenführung mit spielerisch angelegten Hindernissen sorgt für ein flüssiges, entspanntes Fahrerlebnis.

Wer mehr Action sucht, findet unterwegs zusätzliche, technisch anspruchsvollere Elemente, die auch umfahren werden können. Der obere Abschnitt ist als mittelschwer, der untere als leicht eingestuft.

… und Einsteiger:innen

Ein separater Einstieg in den unteren Bereich ermöglicht es, erste Bike-Erfahrungen zu sammeln, bevor später auch der obere Teil des Trails entdeckt wird.

Bikes kann man direkt bei der Talstation bei Side Cut Sports mieten.

Bike Park Moléson – für Adrenalin-Junkies

Der Freiburger Freizeitberg Moléson ist das Paradies für aktive Outdoor-Fans. Viel MTB-Fahrspass bietet der Bikepark Moléson bei der Mittelstation. Hin gelangt man mit der Standseilbahn ab Moléson-sur-Gruyères, ab dort erschliesst ein Sessellift die Pisten. Passionierte Profis haben zwei für alle Niveaus machbare Flow-/Multi-Trail-Strecken gestaltet: «Modzon», 3,120 Km, 300 Hm und «Poya», 3,230 Km, 250 Hm. Erfahrene Rider finden auf der anspruchsvolleren Enduro-Trail-Strecke «Tché don» (2,045 Km, 250 Hm) ein paar saftige Herausforderungen. Alle drei Strecken punkten mit Steilkurven, Sprüngen und Waldpassagen inmitten spektakulärer Natur.

Die Bergbahn ist im Magic-Pass inbegriffen.

Bild: Moléson

Trail Running auf dem Gourmettrail

Ein paar Schweisstropfen kostet es schon, das Training auf der Trail Running Strecke des Trail Les Paccots – La Veveyse. Unterwegs geniesst man die Natur und weiss, nach acht Kilometern lockt im Bergrestaurant Le Tsalè ein köstliches Fondue. Wer sich im Juni 2026 für das Rennen 2027 anmeldet, erhält einen Fondue-Gutschein und die offizielle Trinkflasche des Trails.