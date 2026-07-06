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Von Sternwarte bis Freiluft-Theater: Das sind die WOW-Erlebnisse des Sommers

Hast du schon Pläne für den Sommer? Zwischen Festivals am Wasser bis zu romantischen Nächten unter dem Sternenhimmel gibt’s Erlebnisse, die dringend auf deine Bucket Liste gehören.

Die Tage werden wieder wärmer, die Nächte länger und die Grünflächen und Pärke voller. Kurz gesagt: Der Sommer ist da! Und mit ihm wieder genügend Zeit für Momente, die dich wirklich zum Staunen bringen.

Damit dein Sommer möglichst viele WOW-Erlebnisse bereithält, kommen hier ein paar Highlights, die du dieses Jahr nicht verpassen solltest.

Let the Festival-Season begin!

Pünktlich zum Sommerstart beginnt auch die Festival-Saison. Und Festivals gibt’s in der Schweiz mehr als genug: Jedes Jahr finden über hundert Festivals und Openairs statt – von kleinen Dorf-Events bis zu grossen Konzertwochenenden.

Zwischen Day Dance, Live-Musik und langen Sommernächten wird wieder getanzt, spontan länger geblieben als geplant und irgendwo sicher auch mindestens einmal komplett die Zeit vergessen.

Gewinne jetzt eine Gadget-Box für den perfekten Festival-Sommer! Zu einem perfekten Festival gehören nicht nur gute Musik und lange Sommernächte, sondern auch die kleinen Helfer, die den Tag deutlich angenehmer machen.



Peugeot verlost jetzt 5 Festival-Gadget-Boxen mit einer Sonnenbrille gegen die Nachmittagssonne, einem Cap für den Day Dance und einem Regenponcho für den einen Schauer, der garantiert genau im falschen Moment kommt.



Mach mit und sichere dir mit etwas Glück die perfekte Ausstattung für die Festival-Saison.

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Wir verlosen 5 Festival-Gadget-Boxen So kannst du mitmachen Vorname Nachname Email Wohnadresse Geburtsdatum Ich bin Volljährig Ja Der Preis kann nicht umgetauscht, übertragen oder ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten werden an Peugeot übermittelt. Die Teilnehmer*innen werden am 15.07.2026 per E-Mail kontaktiert. Der Preis besteht ausschliesslich aus den aufgeführten Komponenten. Andere Bestandteile und Aufwendungen (z.B. Transport) sind nicht im Preis enthalten. Teilnahme ab 18 Jahren. Abschicken

Freiluft-Theater statt Netflix

Doch der Sommer bietet nicht nur Musikfestivals die perfekte Bühne. Auch Theater- und Kinovorstellungen fühlen sich unter freiem Himmel plötzlich ein bisschen magischer an.

Mitten in einer Altstadt, auf einer Wiese oder im Autokino wird aus einem normalen Abend schnell ein kleines Spektakel und für einen kurzen Moment wirkt alles fast ein bisschen filmreifer als sonst.

Kleine Auszeit auf dem Wasser

Sobald man auf dem Wasser ist, fühlt sich selbst ein gewöhnlicher Tag plötzlich nach Ferien an. Vielleicht auch deshalb gehören Fluss-Bööteln, Pedalofahren oder kleine Bootsausflüge einfach zum Sommer dazu.

Zwischen Sonnenuntergang, leicht verbrannten Schultern und Musik aus irgendeiner mitgebrachten Box entstehen oft genau die kleinen WOW-Erlebnisse, die man später mit dem Sommer verbindet.

Geheimtipp: Nimm eine Tafel Schokolade aufs Boot, lass sie in der Sonne weich werden und tunke frische Früchte rein. Ein Schoggibrunnen to go, quasi.

Der Sommer gehört den Pop-ups

Kaum scheint die Sonne länger als zwei Tage am Stück, tauchen plötzlich überall neue Sommer-Spots auf. Pop-up-Bars direkt am Wasser, kleine Food-Stände, urbane Gärten oder Orte, die gefühlt extra dafür gebaut wurden, um dort den ganzen Sommer sitzen zu bleiben.

Und genau das macht sie so gut: Man stolpert eher zufällig darüber und entdeckt plötzlich Bars in alten Containern, komplett wilde Food-Kombis oder bunt dekorierte Spots, die dich wirklich ins Staunen bringen.

Verliebe dich neu in deine Stadt

Man wohnt jahrelang am selben Ort und denkt, man kennt schon alles. Bis plötzlich jemand mehr über den Brunnen weiss, an dem du dein erstes Date hattest, als du selbst. Genau deshalb lohnt es sich, für einen Tag Tourist:in zu sein und deine Stadt neu zu entdecken.

Zwischen versteckten Innenhöfen, alten Geschichten und Orten, an denen man sonst einfach vorbeiläuft, entdeckt man plötzlich eine Seite der Stadt, die im Alltag komplett untergeht.

Sternenhimmel statt Strassenlichter

Im Sommer reichen manchmal schon eine klare Nacht und ein Blick in den Himmel, um kurz Abstand vom Alltag zu gewinnen. Sobald plötzlich hunderte Sterne sichtbar werden, merkt man erst, wie selten man eigentlich wirklich nach oben schaut.

Genau deshalb lohnt sich im Sommer auch ein Besuch in einer Sternwarte. Dort werden Sternbilder, Planeten und ferne Galaxien plötzlich sichtbar und man kommt aus dem Staunen kaum noch heraus.