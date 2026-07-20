bild: Dagsmejan Ventures AG

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Zu heiss zum Schlafen? So schläfst du trotz Sommerhitze besser

Heisse Nächte gehören für viele zum Sommer – und plötzlich wird Schlaf zur Herausforderung. Was tagsüber nach Sommer, See und Sonnenschein klingt, kann nachts schnell zur Belastungsprobe werden: Man wälzt sich im Bett, schwitzt, wacht immer wieder auf und startet am nächsten Morgen alles andere als erholt in den Tag.



Gerade in heissen Sommerwochen lohnt es sich, den Schlafplatz möglichst kühl und angenehm zu gestalten. Denn Hitze ist einer der grössten Störfaktoren für erholsamen Schlaf.



Warum schlafen wir bei Hitze schlechter?

Damit wir gut einschlafen und in die wichtigen Tiefschlafphasen kommen, muss unsere Körpertemperatur in der Nacht leicht absinken. Ist es im Schlafzimmer zu warm oder kann überschüssige Körperwärme nicht entweichen, gerät dieser natürliche Prozess ins Stocken.

„Schon ein kleiner Anstieg der Körpertemperatur in der Nacht kann unseren Schlaf massiv beeinträchtigen. Wenn wir überhitzen, fällt es dem Körper schwer, in die Tiefschlafphase zu gelangen und dort zu bleiben – Herzfrequenz und Stresslevel steigen, wir wachen häufiger auf, und echte Regeneration wird unmöglich“, erklärt Dr. med. Lutz Graumann, Facharzt für Sportmedizin, Ernährungs- und Regenerationsmedizin.

Seine Einschätzung: Entscheidend ist nicht nur, wie warm das Zimmer ist, sondern auch, was direkt auf der Haut liegt. Denn Schlafbekleidung kann entweder dazu beitragen, dass sich Hitze und Feuchtigkeit stauen – oder den Körper dabei unterstützen, überschüssige Wärme abzugeben.

Kühl schlafen mit Dagsmejan

Genau hier setzt die Stay Cool-Kollektion von Dagsmejan an. Die Schweizer Schlafmarke entwickelt funktionelle Schlafbekleidung, die den Körper in seiner natürlichen Temperaturregulation unterstützt.

Die Stay Cool-Kollektion besteht aus dem eigens entwickelten Nattcool™-Stoff auf Basis natürlicher Eukalyptusfasern. Der Stoff wurde gemeinsam mit Schlafwissenschaftlern von der Universität Stockholm und Materialexperten von der EMPA entwickelt und von unabhängigen Testinstituten geprüft.

Das Prinzip funktioniert in drei Schritten:

Erstens hilft der Stoff dabei, überschüssige Körperwärme von der Haut wegzuleiten. Dadurch staut sich Hitze weniger stark unter der Schlafbekleidung.

Zweitens nutzt die Faser natürliche Verdunstungskühlung: Sobald der Körper zu schwitzen beginnt, nimmt der Stoff Feuchtigkeit rasch auf und verteilt sie so, dass ein angenehm frisches Gefühl auf der Haut entsteht.

Drittens trocknet das Material besonders schnell. So fühlt sich die Schlafbekleidung auch in warmen Nächten nicht schwer, feucht oder klebrig an.

Das Ergebnis: ein kühleres, trockeneres Schlafklima – und damit beste Voraussetzungen für erholsamen Schlaf während heisser Sommernächte.

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Im Test: „Man merkt den Unterschied tatsächlich“

Getestet wurde die Stay Cool-Kollektion auch von Noemi Gwalter Rubino. Auf Social Media spricht die Unternehmerin und Mutter über Stil, Alltag und bewusstes Leben (Instagram: @noemi.rubino_) . Umso besser weiss sie, wie wertvoll guter Schlaf ist – und wie schwierig er im Sommer werden kann.

„Ich gehöre definitiv zu den Menschen, die nicht gut schlafen, wenn es zu warm ist“, sagt Noemi. „Sobald ich nachts schwitze oder das Gefühl habe, die Luft steht im Raum, schlafe ich unruhiger und wache häufiger auf.“

Beim ersten Anziehen der Stay Cool-Nachtwäsche fiel ihr vor allem eines auf: die Leichtigkeit. „Mein erster Gedanke war: Wow, wie leicht fühlt sich das an. Der Stoff ist unglaublich weich und angenehm auf der Haut. Gleichzeitig hatte ich sofort dieses frische, fast kühlende Gefühl.“

Während des Tests überzeugte sie besonders das Tragegefühl in der Nacht: Der Stoff blieb leicht, trocknete schnell und fühlte sich nie schwer oder unangenehm an. Für Noemi machte das gerade bei warmen Temperaturen einen spürbaren Unterschied.

Auch den kühlenden Effekt beschreibt sie nicht als künstlich kalt, sondern als angenehm frisch: „Gerade wenn es draussen warm ist, hat man oft das Gefühl, dass Kleidung die Wärme speichert. Hier war es eher das Gegenteil.“

Ihr Fazit: Stay Cool ist mehr als ein schöner Sommerpyjama. „Man merkt oft erst im Vergleich, wie viel Einfluss die richtige Nachtwäsche auf erholsamen Schlaf hat.“

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Von Schlafexperten empfohlen

Auch Schlafärzte und Regenerationsexperten betonen, wie wichtig die richtige Temperatur für guten Schlaf ist. Dr. med. Lutz Graumann sagt dazu:

„Die Stay Cool-Kollektion von Dagsmejan wurde entwickelt, um genau das zu verhindern. Durch intelligente Kühl- und Feuchtigkeitsmanagement-Technologie unterstützt sie den Körper dabei, überschüssige Wärme abzugeben und die ideale Schlaftemperatur zu halten – für erholsamen, hochwertigen Schlaf Nacht für Nacht.“

Für Dagsmejan ist Schlafbekleidung deshalb kein modisches Detail, sondern ein entscheidender Teil der Schlafumgebung. Entwickelt in der Schweiz, 100 Prozent in Europa hergestellt und wissenschaftlich geprüft, verbindet die Stay Cool-Kollektion Funktion, Komfort und Stil.

Tipps für kühle Nächte im Sommer

Wer auch an besonders warmen Sommernächten besser schlafen möchte, sollte möglichst früh am Tag vorbeugen: Fenster und Vorhänge tagsüber geschlossen halten, am Abend gut lüften, leichte Bettwäsche verwenden und auf schwere Mahlzeiten sowie Alkohol kurz vor dem Schlafengehen verzichten.

Auch eine lauwarme Dusche vor dem Zubettgehen kann helfen. Eiskalt sollte sie allerdings nicht sein, da der Körper danach oft wieder gegenreguliert und Wärme produziert.

Besonders wichtig ist alles, was direkt auf der Haut liegt. Leichte, atmungsaktive Schlafbekleidung kann verhindern, dass Hitze und Schweiss den Schlaf stören. Genau dafür wurde Stay Cool von Dagsmejan entwickelt.

Für alle, die auch bei Hitze erholt aufwachen möchten

Ob tropische Nacht, Dachwohnung oder einfach ein Körper, dem schnell warm wird: Die Stay Cool-Kollektion richtet sich an alle, die im Sommer besser schlafen möchten – ohne auf Stil und Komfort zu verzichten.

Noemi bringt es auf den Punkt: „Stay Cool ist für mich die perfekte Mischung aus Komfort, Funktion und Stil. Ein Sommerpyjama, das sich gut anfühlt, gut aussieht und dabei hilft, erholter zu schlafen.“

Auch an heissen Sommernächten muss erholsamer Schlaf kein Zufall sein. Mit der richtigen Schlafumgebung, leichten Abendritualen und kühlender Schlafbekleidung lässt sich der Sommer deutlich entspannter geniessen.