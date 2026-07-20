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Gewinne eine Auszeit im Peaks Place Flims Laax

Der Herbst in den Bündner Bergen ist die unterschätzteste Jahreszeit der Schweiz: goldene Wälder, idyllische Wanderwege, 850 m² Spa und ein Restaurant, das «brutal lokal» kocht. Dafür verlosen wir zwei Nächte für zwei im Peaks Place in Laax – inkl. Frühstück, Spa und Bergbahntickets. Mitmachen und den goldenen Herbst gewinnen.

Der Herbst ist in Flims Laax kein Abgesang auf den Sommer, sondern seine schönste Fortsetzung: sonniges Bergwetter, klare Bergbäche, Wanderwege fast für dich allein – und am Abend ein Spa-Erlebnis mit Bergblick statt Feierabend-Tram. Willkommen in Flims Laax, willkommen in deinem Basecamp für Abenteuer, willkommen im Peaks Place.

Goldene Wandertage, Trail-Abenteuer und der Swiss Grand Canyon

Rund ums Peaks Place warten 250 Kilometer Wanderwege und 330 Kilometer Bike-Strecken. Im Herbst zeigt sich die Region von ihrer ruhigen Seite: der goldgelbe Flimserwald, die Aussichtsplattform il Spir über der Rheinschlucht Ruinaulta – dem «Swiss Grand Canyon» –, das UNESCO-Weltnaturerbe Sardona mit dem berühmten Martinsloch. Geniesser laufen über den Baumwipfelpfad Senda dil Dragun, Mutige springen noch in den türkisen Caumasee. Und wer lieber auf dem Bike unterwegs ist, nimmt die letzten warmen Tage auf den Flowtrails mit.

Dein Basecamp ist Ferienwohnung und Hotel in einem

Das Peaks Place ist ein 4-Sterne Apartment-Hotel mit Wellness & Spa – direkt in Laax, zwei Gehminuten von der Talstation. Du wohnst in deinem eigenen Apartment (1,5 bis 4,5 Zimmer) mit voll ausgestatteter Küche und geniesst die gewohnten Hotelservices: Frühstück, Reinigung, Rezeption, Spa. Also die Privatsphäre und Freiheit einer Ferienwohnung, ohne auf den Komfort eines Hotels zu verzichten.

850 m² Wellness und Spa für deinen Feierabend am Berg

Nach einem Tag draussen wartet die hauseigene Wellness-Area auf 850 m²: finnische Sauna, Bio-Sauna, Dampfbad, Pool, Ruheräume, dazu Massagen und Fitness. Wer mehr will, taucht mit «Spa Around» in sieben weitere Wellness-Locations der Region ein. Herbst heisst hier: draussen frische Bergluft, drinnen wohlige Wärme.

Brutal lokal: das Restaurant s'nani

Das hoteleigene Restaurant s'nani ist das erste «regio.garantie»-zertifizierte Restaurant der Schweiz – Grossmutters Rezepte, neu interpretiert, mit Zutaten fast ausschliesslich aus dem Bündnerland. «Brutal lokal» ist hier Programm. Im Herbst stehen Wild, Pilze und Kürbis aus der Region auf der Speisekarte.

Gewinnspiel: Wir verlosen unter allen Teilnehmenden einen Aufenthalt im Peaks Place in Laax für zwei Nächten für zwei Personen. Inklusive Frühstück im Restaurant s'nani, Wellness und Spa-Paket sowie Bergbahntickets im Gesamtwert von ca. CHF 1'950.-. Vorname Nachname Strasse Postleitzahl Stadt Email Teilnahme ab 18 Jahren. Wohnhaft in der Schweiz. Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Die Teilnehmerdaten werden an die Peaks Place AG übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Abschicken

Kein Glück im Gewinnspiel? Kein Problem.

Bei der Wander Auszeit bleibst du vier Nächte und zahlst nur drei – inklusive Bergbahnticket, Frühstück im s'nani und einer Session auf der Massageliege, ab CHF 670.– (10. August bis 8. Oktober).

bleibst du vier Nächte und zahlst nur drei – inklusive Bergbahnticket, Frühstück im s'nani und einer Session auf der Massageliege, ab CHF 670.– (10. August bis 8. Oktober). Wer lieber in die Pedale tritt, wählt Ride & Relax : ebenfalls vier Nächte zum Preis von drei, mit drei Tages-Biketickets, Bikewaschanlage, Werkstatt-Access und vergünstigter Miete, ab CHF 920.– (9. August bis 11. Oktober). Das 850-m²-Spa ist bei beiden inklusive.