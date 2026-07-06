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Mobilfunker sorgt für Aufsehen - 4 Monate gratis!

Der Mobilfunker spusu feiert den 2. Geburtstag und bietet dafür 4 Monate gratis auf sein Handy-Abo an. Damit sollen alle die Möglichkeit erhalten, spusu unverbindlich zu testen und sich von den Vorteilen überzeugen lassen.

Dieses Angebot lohnt sich derzeit besonders, da viele andere Mobilfunkanbieter die Preise ihrer Abos erhöhen. Damit haben vor allem Kunden das Nachsehen, die ihrem Anbieter lange die Treue halten.

«Wer heute noch CHF 30 für sein Handy-Abo bezahlt oder mit dem aktuellen Service unzufrieden ist, sollte unbedingt über einen Anbieterwechsel nachdenken», erklärt Franz Pichler, Geschäftsführer des Mobilfunkanbieters spusu.

«Bei spusu gibt es keine Preiserhöhungen! Bereits 70‘000 Schweizer vertrauen auf spusu. Unser Erfolgsrezept: Hervorragender Kundenservice und Premium-Qualität zum fairen Preis», so der spusu Gründer.

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Aktuell bietet spusu das Abo «spusu legendär XL» jetzt sogar mit 4 Monaten gratis unlimitiertem Datenvolumen im 5G-Netz, unlimitierten Minuten und SMS für nur CHF 19.90. Ausserdem inkludiert: 20 GB, 100 Minuten und 100 SMS im EU-Roaming.

Kundenservice als Qualitäts-Merkmal

Weiter führt Pichler aus: „Persönliche Kundenbetreuung ist für uns das Allerwichtigste. Viele Anbieter lagern diesen Bereich aus oder nutzen zunehmend nur noch KI. Wir setzen hier ausschliesslich auf unser eigenes, hausinternes Service-Team in Zürich und Winterthur.

Wenn jemand bei uns anruft, hebt in durchschnittlich 10 Sekunden ein Mitarbeiter ab – da schlägt das spusu Herz. Ausserdem kann man uns sogar per WhatsApp schreiben und erhält auch hier innerhalb kürzester Zeit eine Antwort – ganz ohne Chatbots. Das klingt selbstverständlich, ist es in unserer Branche aber längst nicht mehr.“

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Schnell und unkompliziert

Die Bestellung eines neuen Abos ist über die spusu Website innert fünf Minuten erledigt. Gibt man an, dass man seine bestehende Rufnummer behalten möchte, so wird der Vertrag beim Altanbieter automatisch gekündigt – ganz ohne Bürokratie und Papierkram. Mit Vertragsende übernimmt der neue Anbieter die Rufnummer und man ist wie gewohnt erreichbar.

Keine versteckten Kosten

„Unseren Kunden möchten wir es so einfach wie möglich machen und ihnen vor allem auf Augenhöhe begegnen. Transparenz und Fairness sind uns dabei enorm wichtig, somit gibt es bei spusu keine Aktivierungsgebühr oder andere versteckte Kosten“, betont Pichler. Damit Kunden nicht nur in der Schweiz, sondern auch darüber hinaus wie gewohnt surfen können, inkludieren alle spusu Abos Datenvolumen im EU-Ausland.

Maximale Flexibilität

«Unser grosses Ziel ist es, unsere Kunden zu begeistern. Wir kümmern uns um die Rufnummernmitnahme und die Kündigung des alten Vertrags. Unsere Abos haben keine Mindestvertragsdauer, weil wir von unserem Produkt überzeugt sind und niemanden in eine Falle locken wollen. Gerade Konsumenten, die vor vielen Jahren teure Verträge abgeschlossen haben, sollten über einen Wechsel nachdenken. Es ist wirklich einfacher als man glaubt», so der spusu Gründer.