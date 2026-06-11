bilder: Monkey Town / Zürich Tourismus

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Diese Familienausflüge rund um Zürich sind echte Geheimtipps

Von Kids Disco über Nachtwandeln im Zoo bis hin zu Kochkursen, bei denen Kinder freiwillig Gemüse essen: Diese Ausflugstipps zeigen, wie familienfreundlich Zürich ist.

Manche Familienausflüge enden irgendwo zwischen komplett überfülltem Spielplatz und der Frage, wann das Glacé als Stimmungsmacher eingesetzt werden muss. Umso schöner sind Orte, an denen plötzlich alle gerne länger bleiben als geplant.

Einige mitten in der Stadt, andere nur eine kurze Zugfahrt entfernt. Mal kreativ und voller Energie, mal perfekt für eine kleine Auszeit inklusive Übernachtung.

Kinderdisco im Garten

Ja, Kids Disco klingt erstmal nach Kindergeburtstag mit zu viel Sirup. Im Micas Garten sieht das Ganze aber erstaunlich cool aus. Gemeinsam mit Sundance Kids Disco entsteht hier ein Ort, an dem Kinder tanzen, basteln und Zuckerwatte essen können, während Eltern nebenbei ebenfalls eine ziemlich gute Zeit haben.

bilder: Nadine Kaegi / Zürich Tourismus

Mit Popcorn, Kids Art Studio und Day-Dance-Vibes fühlt sich das Ganze eher nach Boutique-Festival als nach klassischem Kinderprogramm an.

In diesem Museum ist anfassen erlaubt

Museen, in denen Kinder nichts anfassen dürfen, gibt es schon genug. Im Kulturama am Hottingerplatz ist genau das Gegenteil der Fall: Hier wird entdeckt, ausprobiert und gestaunt.

bilder: Valeriano Di Domenico / Zürich Tourismus

Zwischen Mammut-Zähnen, Fossilien und interaktiven Experimenten erleben Familien die Geschichte des Lebens plötzlich erstaunlich spannend.

Der Rettungsplan für verregnete Tage

Falls das Wetter mal komplett gegen Familien arbeitet, rettet Monkey Town in Rümlang den Tag. Auf 2000 Quadratmetern wird geklettert, gerutscht, gehüpft und herumgerannt, bis wirklich alle müde sind.

bilder: Monkey Town / Zürich Tourismus

Und während sich Kinder im Spieldschungel austoben, gibt’s für die Eltern ein Bistro und vielleicht auch fünf Minuten Ruhe.

Nachtsafari mitten in Zürich

Im Zoo übernachten klingt schon für Erwachsene ziemlich gut. Beim Nachtwandeln im Zoo Zürich wird daraus ein richtiges Abenteuer. Nach einer nächtlichen Safari oder einer Tour durch den Regenwald schlafen Gäste entweder im Safarizelt oder in einer mongolischen Jurte mitten auf dem Zoogelände.

bilder: Nora Brumm / Zürich Tourismus

Kochen wie die Grossen

Kinder, die freiwillig Gemüse schneiden? Klingt fast zu gut, um wahr zu sein. In der Kinderküche in Adliswil wird geschnippelt, geknetet, gerührt und natürlich auch genascht. Je nach Workshop stehen selbstgemachte Pasta, Cake Pops oder kreative Kindergerichte auf dem Programm.

Das Schöne daran: Hier geht’s nicht nur ums Kochen, sondern ums Mitmachen. Und plötzlich essen Kinder Dinge, die zuhause sonst kategorisch abgelehnt würden.

Mit Kindern mitten im Zürcher Stadtleben

Wer nach einem langen Familientag einen unkomplizierten Rückzugsort sucht, findet im Sorell Hotel St. Peter mitten im Zentrum von Zürich die passende Adresse. Spielsachen, Malhefte und Kinderbücher sorgen für Unterhaltung und sogar der Familienhund darf mitreisen.

bilder: Sorell Hotels Switzerland / Zürich Tourismus

Besonders praktisch: Vieles, was auf Familienreisen schnell vergessen geht, steht bereits vor Ort bereit. Und wer Zürich lieber auf zwei Rädern entdeckt, kann sich direkt beim Hotel ein Velo ausleihen.

Perfekt gelegen für neue Entdeckungen

Die Jugendherberge Zürich in Wollishofen liegt nur wenige Minuten vom Seeufer entfernt und bietet alles, was es für entspannte Entdeckungstouren braucht. Dank der guten Verkehrsanbindung sind Innenstadt, Altstadt und viele Familienattraktionen schnell erreicht.

bilder: SJH / Zürich Tourismus

Nach einem erlebnisreichen Tag wartet eine moderne Unterkunft mit Platz für grosse und kleine Abenteurerinnen und Abenteurer. So bleibt mehr Zeit für das, worum es bei Familienausflügen eigentlich geht: gemeinsam Neues entdecken.