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Geld für Kinder anlegen: So geht’s richtig

Rendite für Kinder und Jugendliche? Das geht besser als mit Sparkonto oder Sparschwein – und zwar mit kostengünstigen ETFs. Wir haben ein paar einfache Tipps, wie der Einstieg gelingt.

Kindersparkonten kennen wir alle: Das vermeintlich ideale Geschenk für Eltern, die ihren Kindern eine langfristige Geldanlage ermöglichen wollen. Leider sind sie aber kein Garant für finanziellen Erfolg, insbesondere im wieder eingekehrten Minizins-Umfeld. Der Kontostand wächst ein wenig. Aber bestenfalls so schnell, wie das Geld an Wert verliert.

Und nicht nur das: Ist das Kind einmal erwachsen, soll es plötzlich Kontogebühren zahlen, während die Zinsen weiter gesenkt werden. Minus statt Plus.

Setze lieber auf den grössten Vorteil deines Kindes: die Zeit. Bis zum 18. Geburtstag sind Wertschriften ideal, um den Zinseszinseffekt für das Kind maximal arbeiten zu lassen. Dabei gilt es, drei goldene Grundsätze zu beachten – genau wie bei den Erwachsenen:

Diversifikation: Investiere breit gestreut über Weltregionen und Branchen hinweg. ETFs sind hierfür die effizienteste Lösung.

Investiere breit gestreut über Weltregionen und Branchen hinweg. ETFs sind hierfür die effizienteste Lösung. Früher Start: Je früher du beginnst, desto stärker arbeitet die Zeit für dich. Selbst kleinere Beträge summieren sich über die Zeit, und der Zinseszinseffekt kommt voll zum Tragen.

Je früher du beginnst, desto stärker arbeitet die Zeit für dich. Selbst kleinere Beträge summieren sich über die Zeit, und der Zinseszinseffekt kommt voll zum Tragen. Geduld: Nutze die 18 Jahre bis zur Volljährigkeit, um Marktschwankungen gelassen auszusitzen. Je länger der Anlagehorizont, desto besser wird das Verhältnis aus Risiko und Rendite. Die Rendite stammt nicht nur aus möglichen Kursgewinnen, sondern auch aus Dividenden und Ausschüttungen der Wertschriften.

Ein digitaler Vermögensverwalter wie True Wealth nimmt dir die Arbeit ab. Er erstellt, überwacht und optimiert das Portfolio automatisch mittels Rebalancing. Nach nur wenigen Fragen zum Risikoprofil und den Anlagezielen legt der Online-Vermögensverwalter los: Er stellt das ETF-Portfolio zusammen und managt es vollautomatisch. Sogar die spätere Rückforderung von Quellensteuern erledigst du mit dem kostenlosen E-Steuerauszug ganz einfach.

Dies hat gleich mehrere Vorteile:

Du sparst Zeit, Aufwand und Kosten.

Du musst dich nicht mit Anlageinstrumenten auseinandersetzen.

Du kannst sicher sein, dass dein Portfolio professionell verwaltet wird.

Günstiger und flexibler als die klassische Bank: Die Kontoeröffnung kannst du ganz einfach per App erledigen. Bei True Wealth kommt zudem der Vorteil hinzu, dass das Geld ausschliesslich in liquide Anlageinstrumente investiert wird.

Fair zum Kind

Es hat Vorteile, das Depot direkt auf den Namen des Kindes zu eröffnen. Das Vermögen gehört so von Anfang an dem Kind und geht mit 18 Jahren ohne Zusatzkosten für Umschichtungen in seine Hände über. Auch die Grosseltern sowie Gotti und Götti haben so die Gewissheit, dass ihre finanziellen Beiträge ohne Umwege und sicher beim Kind ankommen.

Lernen durch Erleben

Mit dem eigenen Lesezugriff kann das Kind die Einzahlungen sehen und die Entwicklung seines Depots live mitverfolgen. So lernt es frühzeitig und praxisnah, wie Finanzmärkte funktionieren und dass Wertschwankungen normal sind. Diese Erfahrung zeigt hautnah, dass sich ein breit diversifiziertes Portfolio von vorübergehenden Rückschlägen langfristig wieder erholt – eine unbezahlbare Lektion für die finanzielle Zukunft.



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