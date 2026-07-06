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So machst du Frauen im Bett glücklich

Wie du deine Erektion (noch heute) verbessern kannst

Jeder Mann kennt den Moment: „Was ist heute mit meiner Erektion los?“ In der Schweiz betrifft das mehr als 500.000 Männer regelmässig. Neu hilft ein Schweizer Start-up und findet mit einem 3-Minuten Online Fragebogen die passende Lösung für dich. Damit haben sie sogar die Investoren bei «Die Höhle der Löwen» überzeugt.

Der Wunsch nach einer stärkeren Erektion hat jeder Mann irgendwann im Leben. Veränderungen sind natürlich - doch mit der passenden Behandlung kann dein Sexleben sogar neue Höhepunkte erreichen.

Schweizer Erektions-Lösung überzeugt in «Der Höhle der Löwen». bild: Everyman Health

Wie verbessere ich meine Erektion am schnellsten?

Es gibt grundsätzlich zwei Wege, um deine sexuelle Performance zu verbessern: Lebensstil ändern oder eine gezielte Behandlung an der Ursache deiner Erektion.

Die Gesundheitsplattform Everyman Health hat schon über 7’000 Männern in der Schweiz geholfen. Sie bietet moderne, wissenschaftlich geprüfte Behandlungsmethoden, die direkt am Blutfluss ansetzen. Die Wirkung tritt oft schon nach 30 bis 60 Minuten ein.

Ob eine Behandlung für dich in Frage kommt, kannst du in 3 Minuten durch einen Fragebogen herausfinden.

Was ist eigentlich eine gute Erektion?

Eine normale Erektion fühlt sich verlässlich an. Mit dieser Tabelle erkennst du erste Anzeichen, wenn das nicht mehr der Fall ist.

Ich will die Spontanität zurück

Manche Männer wünschen sich Spontanität im Bett, andere fühlen sich wohler mit einem klaren Plan. Everyman Health verspricht den passenden Ansatz für dich zu finden. Der körperliche Mechanismus ist immer derselbe: Die ärztlich empfohlenen Behandlungen verbessern die Durchblutung im Penis und verhindern, dass das Blut zu früh wieder aus den Schwellkörpern abfließt.

Das Ergebnis ist keine künstliche Erektion „auf Knopfdruck“, sondern eine natürliche Verstärkung der Reaktion auf sexuelle Erregung – und damit eine stärkere Erektion, genau dann, wenn sie gebraucht wird.

Ich will die Spontanität zurück

Manche Männer wünschen sich Spontanität im Bett, andere fühlen sich wohler mit einem klaren Plan. Everyman Health verspricht den passenden Ansatz für dich zu finden. Der körperliche Mechanismus ist immer derselbe: Die ärztlich empfohlenen Behandlungen verbessern die Durchblutung im Penis und verhindern, dass das Blut zu früh wieder aus den Schwellkörpern abfließt.

Das Ergebnis ist keine künstliche Erektion „auf Knopfdruck“, sondern eine natürliche Verstärkung der Reaktion auf sexuelle Erregung – und damit eine stärkere Erektion, genau dann, wenn sie gebraucht wird.

Mehr als 85% der Everyman Kunden fühlen sich selbstbewusster im Bett

In diesen Fällen musst du handeln

Everyman Health setzt auf Schweizer Qualität. Die Plattform arbeitet ausschliesslich mit lizenzierten Schweizer Ärzten und Schweizer Apotheken und kooperiert eng mit dem Kantonsspital Baden sowie Uroviva, der grössten Urologie-Kette der Schweiz.

🔴 Erektion bleibt ganz aus: Dein Penis bleibt weich und reagiert selbst auf starke Reize kaum noch.

🟠 Erektion reicht nicht aus: Du bekommst zwar eine Erektion, aber sie verliert an Härte oder bricht während des Geschlechtsverkehrs ab.

🟡 Abnehmende Qualität: Deine Erektion ist grundsätzlich vorhanden, aber nicht mehr so kräftig oder stabil wie früher. Das sind Frühzeichen beginnender Probleme.

Wenn du solche Veränderungen an dir bemerkst, solltest du nicht warten. Es gilt: Je früher du handelst, desto besser sind deine Aussichten auf Erfolg.

Warum frühes Handeln wichtig ist

Erektionsprobleme verschwinden selten von allein - unbehandelt können sie sich sogar verschlimmern und zu Stress in Beziehung und Alltag führen.

Hinzu kommt, dass es ohne stabile Erektionen zu Veränderungen im Penisgewebe kommt. Studien zeigen: Schon nach wenigen Monaten können fibrotische Langzeitschäden entstehen.

Online-Diagnose ist eine neue Lösung in der Schweiz

Der schnellste Weg zu zuverlässig harten Erektionen führt über professionelle Hilfe und die kann man sich mittlerweile sicher und diskret online holen.

Mit der Online-Diagnose von Everyman Health Zugang musst du in keine Praxis und in keine Apotheke. Du hast keine unangenehmen Momente und kannst alles bequem und diskret online abwickeln.

In nur 3 Minuten findest du die passenden Behandlung

Online-Fragebogen ausfüllen: Beantworte in wenigen Minuten die Gesundheitsfragen.

Beantworte in wenigen Minuten die Gesundheitsfragen. Therapie-Empfehlung erhalten: Ein Schweizer Arzt stellt dir eine persönliche Therapie-Empfehlung aus.

Ein Schweizer Arzt stellt dir eine persönliche Therapie-Empfehlung aus. Gemeinsam Behandlung starten: Eine Apotheke liefert dir deine Behandlung kostenlos in 2-3 Tagen und ein Schweizer Arzt begleitet dich digital für die besten Resultate.

Schweizer Experten, höchste Qualität

Everyman Health setzt auf Schweizer Qualität und Expertise. Die gesamte Behandlungskette läuft in der Schweiz: Alle konsultierten Ärzte sind in der Schweiz zugelassen und erfahren im Bereich der Männergesundheit. Die Medikamente stammen aus Schweizer Apotheken und entsprechen höchsten Qualitätsstandards.

Überragende Noten von Kunden

Die Leistungen von Everyman Health kommen gut an und haben überragende Noten auf Trustpilot:

Martin, 48: «Einfach, schnell, zuverlässig und unkompliziert.»

Christian L., 42: «Ich habe meine Manneskraft wieder. Ich muss nicht mehr darüber nachdenken, obs denn klappt. Diese Sicherheit zu haben, ist unbezahlbar. Danke Everyman.»

Jürg, 54: «Ich bin sehr zufrieden mit der Dienstleistung und fühle mich persönlich betreut und ernst genommen.»

5 Gründe für Everyman – jetzt online verfügbar

✅ Kompetente Beratung durch Schweizer Ärzte und Apotheker

✅ Kein langer Weg zum Arzt oder in die Apotheke – Behandlung bequem von zuhause

✅ Keine Wartezeit: Termine und wochenlanges Warten entfallen

✅ 100 % diskret – keine peinlichen Gespräche oder Situationen

✅ Kostenlose Lieferung – deine Behandlung kommt diskret bis vor die Haustür