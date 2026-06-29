Sommerzeit ist Jsotta-Apéro-Zeit: Drei Drinks für warme Tage und lange Nächte
Endlich ist er wieder da: Der Sommer. Und mit ihm macht auch ein unbeschwertes Lebensgefühl die Runde. Weniger komplett durchgeplante Wochenenden und dafür wieder mehr spontane Apéro-Abende. Fehlt nur noch das richtige Getränk in der Hand. Am besten eins, das nach Feierabend, Ferien und ein bisschen Fernweh schmeckt.
Der Drink für alle, die eigentlich Aperol Spritz bestellen würden
Wer im Sommer normalerweise automatisch einen Aperol Spritz bestellt, aber eine alkoholfreie Variante sucht, sollte sich den Jsotta Aperitivo Senza merken. Das alkoholfreie Pendant aus der Schweiz kombiniert bittersüsse Orangennoten mit Schweizer Kräutern und läutet jeden Sommerabend perfekt ein.
· 3 Teile Tonic
· Eis & Orangenschnitz
Einfach alles auf Eis geben und vorsichtig umrühren. Fertig ist wahrscheinlich der unkomplizierteste Sommerdrink des Jahres.
Bitter, aber stilvoll
Für alle Fans von bitterem Geschmack eignet sich der Jsotta Bitter Senza. Die alkoholfreie Alternative kombiniert Bitterorange mit Schweizer Kräutern und bringt genau diese leicht herbe Frische mit, die an heissen Tagen extrem gut funktioniert.
· 10 cl Orangensaft
· Eis & Orangenscheibe
Der Drink schmeckt wie Sommerferien irgendwo am Mittelmeer, kommt aber aus der Schweiz und komplett ohne Alkohol aus.
Frisch, herb und ein bisschen Amalfi
Wer beim Apéro Lust auf etwas Frisches mit leicht herber Note hat, sollte den Amalfi Spritz probieren. Jsotta Bitter Senza, Bitter Lemon und Grapefruit ergeben einen alkoholfreien Drink, der dich geschmacklich direkt an die Zitronenhaine der italienischen Halbinsel bringt. Perfekt für Sommerabende, Feriengefühl und einen Platz an der Sonne.
· 8 cl Bitter Lemon
· 1 cl Grapefruitsaft
Alle Zutaten auf Eis geben, mit Grapefruitschnitz garnieren und fertig ist ein unkomplizierter und absolut sommertauglicher Drink.
Die Produkte sind unter anderem bei Migros und Coop erhältlich. Weitere Verkaufsstellen sowie zusätzliche Rezepte findest du auf jsotta.ch.