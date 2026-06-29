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Sommerzeit ist Jsotta-Apéro-Zeit: Drei Drinks für warme Tage und lange Nächte

Beim Sommer-Apéro zählt vor allem der Geschmack und der kommt auch ganz ohne Alkohol aus. Hier kommen drei unkomplizierte Rezepte für lange Sommernächte.

Endlich ist er wieder da: Der Sommer. Und mit ihm macht auch ein unbeschwertes Lebensgefühl die Runde. Weniger komplett durchgeplante Wochenenden und dafür wieder mehr spontane Apéro-Abende. Fehlt nur noch das richtige Getränk in der Hand. Am besten eins, das nach Feierabend, Ferien und ein bisschen Fernweh schmeckt.

Der Drink für alle, die eigentlich Aperol Spritz bestellen würden

Wer im Sommer normalerweise automatisch einen Aperol Spritz bestellt, aber eine alkoholfreie Variante sucht, sollte sich den Jsotta Aperitivo Senza merken. Das alkoholfreie Pendant aus der Schweiz kombiniert bittersüsse Orangennoten mit Schweizer Kräutern und läutet jeden Sommerabend perfekt ein.

Rezept für Jsotta Aperitivo Spritz (alkoholfrei)

· 3 Teile Tonic

· Eis & Orangenschnitz



Einfach alles auf Eis geben und vorsichtig umrühren. Fertig ist wahrscheinlich der unkomplizierteste Sommerdrink des Jahres.

· 1 Teil Jsotta Aperitivo Senza · 3 Teile Tonic· Eis & OrangenschnitzEinfach alles auf Eis geben und vorsichtig umrühren. Fertig ist wahrscheinlich der unkomplizierteste Sommerdrink des Jahres.

Bitter, aber stilvoll

Für alle Fans von bitterem Geschmack eignet sich der Jsotta Bitter Senza. Die alkoholfreie Alternative kombiniert Bitterorange mit Schweizer Kräutern und bringt genau diese leicht herbe Frische mit, die an heissen Tagen extrem gut funktioniert.

Rezept für Jsotta Bitter Orange (alkoholfrei)

· 10 cl Orangensaft

· Eis & Orangenscheibe



Der Drink schmeckt wie Sommerferien irgendwo am Mittelmeer, kommt aber aus der Schweiz und komplett ohne Alkohol aus. · 4 cl Jsotta Bitter Senza · 10 cl Orangensaft· Eis & OrangenscheibeDer Drink schmeckt wie Sommerferien irgendwo am Mittelmeer, kommt aber aus der Schweiz und komplett ohne Alkohol aus.

Frisch, herb und ein bisschen Amalfi

Wer beim Apéro Lust auf etwas Frisches mit leicht herber Note hat, sollte den Amalfi Spritz probieren. Jsotta Bitter Senza, Bitter Lemon und Grapefruit ergeben einen alkoholfreien Drink, der dich geschmacklich direkt an die Zitronenhaine der italienischen Halbinsel bringt. Perfekt für Sommerabende, Feriengefühl und einen Platz an der Sonne.

Rezept für Amalfi Spritz (alkoholfrei)

· 8 cl Bitter Lemon

· 1 cl Grapefruitsaft



Alle Zutaten auf Eis geben, mit Grapefruitschnitz garnieren und fertig ist ein unkomplizierter und absolut sommertauglicher Drink. · 4 cl Jsotta Bitter Senza · 8 cl Bitter Lemon· 1 cl GrapefruitsaftAlle Zutaten auf Eis geben, mit Grapefruitschnitz garnieren und fertig ist ein unkomplizierter und absolut sommertauglicher Drink.