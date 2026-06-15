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Kartenspiele sind beliebter denn je. Warum eigentlich?

bild: Pixabay

Spielkarten existieren nachweislich seit dem 12. Jahrhundert, möglicherweise sogar noch länger. Und bis heute ziehen Kartenspiele Strategen und Glücksjäger in ihren Bann. Karten werden aber nicht nur in Spielbanken oder am Küchentisch gemischt und verteilt. Videospiel-Entwickler verlassen sich ebenso gern aufs Kartendeck, um Spielmechaniken umzusetzen.

Spiele mit unvollständiger Information

Spiele mit unvollständiger Information werden als bayesianische Spiele bezeichnet, benannt nach dem Mathematiker Thomas Bayes. Bei einem Kartenspiel ist in der Regel nicht bekannt, wie sich die Karten im Deck verteilen. Ebenso wenig ist bekannt, welche Karten beim Gegner ausliegen. Annahmen und Entscheidungen sind mal mehr, mal weniger zutreffend. Dies macht Kartenspiele reizvoll. Knapp verpasste Siege frustrieren nicht, sondern ermuntern zum Weiterspielen. Für gewöhnlich haftet Kartenspielen ein geselliger Charakter an: Freunde legen so auf vergnügliche Weise Fehden bei.

Poker: Der Bluff ist essenziell

Beim Pokern besteht das Spielziel darin, das bestmögliche Blatt zu bilden. Paare werden von Drillingen geschlagen, gefolgt von Strasse, Flush, Full House und Vierling. Ganz oben thront der Royal Flush. Allerdings werden beim Pokern nicht bloss Karten verglichen. Wer schwache Startkarten ausgeteilt bekommt, kann zum Bluff ansetzen. Durch den cleveren Einsatz der Jetons werden deutlich stärkere Kartenkombinationen zur Aufgabe (Fold) gezwungen. Versierte Strategen versuchen, Gegner zu durchschauen, bevor sie eine Entscheidung fällen. Profis nutzen Bluffs, um sich einen Vorteil zu verschaffen – und mehr Jetons zu gewinnen, wenn sich hinter dem vermeintlichen Bluff doch ein starkes Blatt verbirgt.

Im Online Casino gibt es zahlreiche Poker Varianten. Pot-Limit Omaha wird zum Beispiel mit vier, fünf oder sechs Startkarten gespielt. Neben Cashgames werden Turniere angeboten. Letztere erstrecken sich über mehrere Stunden oder Tage. Fünf- oder sechsstellige Preisgelder sind keine Seltenheit. Online können Spieler an mehreren Tischen gleichzeitig Platz nehmen, statt lange der nächsten Runde entgegenzufiebern.

Balatro: Schnelle Runden, mächtige Joker

Balatro ist ein Videospiel, das auf den ersten Blick ähnlich wie Poker funktioniert. Mit Kartenkombinationen wie beim Pokern gilt es, die geforderte Punktzahl zu übertreffen und so die Blinds zu besiegen. Ziel ist es, die Antes zu überleben. Runde für Runde sind immer mehr Punkte zu sammeln. Im Shop lassen sich Tarotkarten erstehen, um Karten aufzuwerten. Planetenkarten steigern das Level diverser Pokerhände. Obendrein hat Balatro 150 Joker, die Spielmechaniken grundlegend verändern oder Chips und Multiplikatoren gewähren.

Wenngleich Balatro auf den Grundfesten des Pokerspiels aufbaut, könnte das Spielerlebnis kaum unterschiedlicher sein. Während beim Pokern der Bluff im Mittelpunkt steht, entfacht Balatro die Jagd nach immer höheren Punktzahlen. Begeisterte Kartenstrategen diskutieren online leidenschaftlich, welche Joker am besten miteinander harmonieren. In den ersten Spielstunden ist kaum vernünftig einzuschätzen, welche Spielweise zum Erfolg führt. Ähnlich wie Poker ist auch Balatro leicht zu lernen, aber schwierig zu meistern.

Blackjack: Karten zählen, Chancen verbessern

Blackjack ist ein weiteres Kartenspiel, dessen Regeln sich in einem Satz zusammenfassen lassen: Möglichst nah an 21 Punkte herankommen und die Punktzahl des Kartengebers übertreffen. Eine Runde dauert nur wenige Sekunden. Ob Karten gezogen oder der Einsatz verdoppelt wird, darf selbst entschieden werden. Auffällig ist der niedrige Hausvorteil bei optimaler Spielweise. Wer Karten zählt, kann Blackjack sogar gewinnbringend spielen.

Auch Blackjack hat mittlerweile sein Videospiel-Gegenstück erhalten: Beim Black Jacket gilt es weiterhin, sich 21 Punkten anzunähern. Doch Kartenwerte lassen sich verändern, Karten des Gegners frech entwenden. Karten im Deck können mitunter in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet werden. Teilweise werden die Regeln bewusst verändert: Bei einem Unentschieden entscheidet etwa der höchste einzelne Kartenwert über Sieg oder Niederlage.

Nur eine Karte vom Sieg entfernt

Bei fast allen Kartenspielen werden Karten gezogen. Mit elf Punkten scheint der Blackjack zum Greifen nah: Schliesslich verhilft jede Zehn und Bildkarte zu 21 Punkten. Beim Pokern wird ein Flush mit fünf Karten in der gleichen Farbe gebildet; wer vier Karten mit der gleichen Farbe hält, glaubt schnell, dass der Flush am Turn oder River nahezu sicher eintrifft. Studien haben gezeigt, dass sich Beinahe-Gewinne wie echte Siege anfühlen. Das Gehirn schüttet dieselben Botenstoffe aus wie bei einem tatsächlichen Sieg. Dies erklärt, warum Kartenspiele solchen Reiz ausüben.

Karten kommen in Videospielen häufig zum Einsatz

Zum Teil werden Karten oder Kartenspiele eingebaut, obwohl das Hauptgenre ein anderes ist. So konnten Spieler bereits in Final Fantasy VIII und IX Karten sammeln und gegen NSC (Nicht-Spieler-Charaktere) antreten. Sowohl Triple Triad als auch Tetra Master – so die Namen der Minispiele – haben eigene Regeln und können Spieler über viele Stunden beschäftigen. Dabei ist Final Fantasy in erster Linie ein Rollenspiel-Epos, bei dem der Kartenspass eine zusätzliche Dreingabe ist.

Karten haben in zahllosen Videospielen Einzug gehalten. In Slay the Spire müssen mehrere Akte bewältigt werden. Charaktere erklimmen einen Turm und absolvieren mit Karten rundenbasierte Kämpfe, um sich gegen Monster zur Wehr zu setzen. Das anfängliche Deck lässt sich verbessern, neue Karten können beschafft, alte Karten entfernt werden. Inscryption wiederum ist ein düsteres Horror-Kartenspiel, bei dem schwächere Karten geopfert werden, um stärkere Kreaturen zu beschwören. Zwischen den Kämpfen kann der Spieler aufstehen und sich frei bewegen, um in Escape-Room-Manier Geheimnisse zu lüften und neue Karten freizuschalten.