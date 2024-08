Mount Robson Provincial Park bild: Destination BC/Megan McLellan

Diese eine Rundreise in Kanada, die keine Wünsche offen lässt…

Naturkinder und Abenteuerfans wissen es und wir jetzt auch! Kanada gehört auf jede gut sortierte Reiseliste. Wer dieses Land von seiner beeindruckendsten Seite kennenlernen will, macht den Klassiker unter den Rundreisen: die «Rainforest to Rockies»-Tour zwischen Vancouver und Calgary.

Der Name dieser Rundreise ist Programm: Auf der «Rainforest to Rockies»-Tour in British Columbia erwartet euch so ziemlich jedes landschaftliche Highlight, das Kanada zu bieten hat. Für die Strecke von gut 2200 Kilometern solltet ihr etwa zehn Tage einrechnen. Wer die einzigartige Natur in vollen Zügen geniessen will, nimmt sich etwas mehr Zeit.

Euer Reiseabenteuer könnt ihr von Vancouver an der Pazifikküste oder von Calgary im Landesinnern starten.

Reise-Facts:

Zürich – Vancouver 8330 Km, Flugzeit: 10:40 Std, Flughafen YVR

Zürich – Calgary 7770 Km, Flugzeit 10 Std, Flughafen YYC

Beste Reisezeit: Von Mai bis und mit Oktober

Tour ab Vancouver: Vancouver – Kamloops – Valemount – Jasper – Golden – Cranbrook – Vancouver.

Tour ab Calgary: Calgary – Golden – Cranbrook – Vancouver – Kamloops – Valemount – Jasper – Calgary.

Diese Tour-Highlights gehören auf die Bucket List

Chilko River, Tsylos Park Lodge bild: Destination BC/Yuri Choufour

Keine Frage, auf dieser Rundtour reihen sich die Sehenswürdigkeiten und Naturspektakel aneinander wie Perlen auf einer Kette. Damit ihr den Überblick behaltet, haben wir euch ein Best-of der schönsten Destinationen und Erlebnisse zusammengestellt.

Auf Baumwipfelpfaden durch Vancouvers Regenwälder

In und um Vancouver, erwartet euch eine Vielfalt an Naturparks. Der Capilano Suspension Bridge Park mit seiner Hängebrücke und den Baumwipfelpfaden bietet euch einen einzigartigen Einblick in den typischen Westküsten-Regenwald. Und diesen könnt ihr beim Regenwald-Baden im Standly Park auch gleich hautnah erleben. Der Park liegt auf einer Halbinsel im Meer. Daher gibt’s hier nicht nur Biber und Waschbären zu sehen, sondern auch Seesterne.

Capilano Suspension Bridge bild: Destination BC

Stanley Park bild: Destination BC/Albert Normandin

Indigene Kultur in Lillooet und die Sportstadt Kamloops

Auf der Strecke von Vancouver in die Sportstadt Kamloops solltet ihr unbedingt Halt in Lillooet machen. Die Ortschaft am Fraser River bietet Gelegenheit in die traditionelle Lebensweise der indigenen Gemeinschaften einzutauchen. Last but not least lädt hier der Marble Canyon Park mit seinen Kalksteinfelsen und kristallenen Seen zum Paddeln ein. Mit dem Etappenziel Kamloops erreicht ihr den perfekten Ausganspunkt für ein sportliches Intermezzo. Ob Wanderungen, Radtouren, Golfvergnügen, Kayakfahrten oder Stand-up-Paddling, ihr habt die Qual – oder besser das Vergnügen – der Wahl.

Cartwright Park in Kamloops bild: Destination BC/Andrew Strain

Der Mount Robson: Ein Gigant am Gletschersee

Auf der Strecke zwischen Valemount und Jasper trefft ihr auf den höchsten Gipfel der kanadischen Rocky Mountains. Fast 4000 Meter ragt der Mount Robson in den Himmel. Die eindrücklichste Sicht auf den Giganten habt ihr vom Gletschersee Berg Lake aus.

Gut zu wissen: Ganz in der Nähe gelegen lohnt sich ein Besuch der Emperor Falls, der grösste Wasserfall im Mount Robson Provincial Park.

Mount Robson Provincial Park bild: Destination BC/Megan McLellan

Vom romantischen See ins Gipfelglück

Der Banff Nationalpark in der Provinz Alberta und der Yoho Nationalpark in British Columbia liegen zwischen Golden und Calgary. Die Kanadier erklärten den Banff Nationalpark 1880 zum ersten Nationalpark des Landes. Hier, mitten in den Rocky Mountains, gehört der Lake Louis mit dem Victoria Gletscher zu den schönsten Sehenswürdigkeiten. Auf einer Bike Tour könnt ihr den Park in seiner ganzen Vielfalt entdecken.

Etwas weiter Richtung Golden im Yoho Nationalpark erwartet euch eine einmalige Landschaft mit fast 30 3000er-Gipfeln und den bekannten Takakkaw Falls, die 373 Meter in die Tiefe stürzen. Hier solltet ihr euch bei einer gemütlichen Kanu-Tour auf dem Emerald Lake eine Auszeit gönnen.

Extratipp Calgary: Etwas ausserhalb von Calgary könnt ihr das Yamnuska Wolfdog Sanctuary besuchen. Auf einer interaktiven Tour kommt ihr den majestätischen Wölfen im wahrsten Sinne des Wortes hautnah.

Yoho National Park bild: Destination BC/Dave Heath

Wellnessen zwischen Golden und Cranbrook

Auf der Strecke zwischen Golden und Cranbrook findet ihr Thermalquellen fast schon wie Sand am Meer. Tatsächlich gibt es hier so viele davon, dass dafür eine eigene Route existiert: die Hot Spring Circle Route. Mitten in der schroffen Bergewelt Kanadas, könnt ihr die Seele baumeln lassen und nach Herzenslust wellnessen. Besonders empfehlenswert ist das Verwöhnprogramm im Halcyon Hot Spring Resort am Upper Arrow Lake mit Blick in die Monashee Mountains.

Auf der Etappe von Cranbrook nach Vancouver findet ihr ein ganz besonderes Städtchen: Die Ortschaft Hope war Drehort von Filmen wie «Rambo» oder «Das Versprechen». Mindestens so eindrücklich wie die Filmgeschichte ist die Flusslandschaft mit dem Fraser River und dem Coquihalla River. Eine Flusswanderung solltet ihr euch hier nicht entgehen lassen.

Eines ist sicher: Diese Rundreise der Superlative bietet alles, was ihr euch von der Wildnis und Kultur Kanadas nur wünschen könnt. Seid ihr bereit?

Thermalquelle bild: Northern BC Tourism/Andrew Strain