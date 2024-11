bild: Visit Levi

Diese 5 Erlebnisse machen Lappland zu eurer perfekten Winterwunderwelt

Zauberwelten aus Eis und Schnee gibt es einige im hohen Norden. Doch kaum eine trumpft mit so viel Charme und abwechslungsreicher Action auf wie jene im lappländischen Kittilä. Willkommen im wahren Winterwunderland!

Eine schier unendlich weite Landschaft, Nordlichter, Traumpisten, Blockhüttenromantik und einfach überall perfekter Schnee: Die Region rund um Kittilä in Finnisch-Lappland wird euch mit ihrer Winterpracht verzaubern. Und wir hätten da ein paar Tipps für perfekte Kittilä-Ferien.

So erreicht ihr das Winterparadies des Nordens:

Reise-Facts: Zürich – Kittilä 2650 Km, Flugzeit 3:45 Std, Flughafen KTT.

Beste Winter-Reisezeit: Dezember bis und mit März.

Es soll ja Menschen geben, die einzig für die Polarlichter nach Lappland reisen, Husky-Fans, die nur für eine Trekking-Tour mit den eindrucksvollen Tieren anreisen, und Pistenjäger, die sich für eine Woche im Skigebiet tummeln. Aber wie wäre es, wenn ihr all das haben könntet – und noch ein paar Dinge mehr?

Aurora Borealis – die magischen Lichter hautnah erleben

In Finnisch-Lappland habt ihr die besten Chancen, die spektakulären Nordlichter zu sehen. Hier schweifen die magischen Schleier an über 200 Tagen im Jahr über den Himmel und ab Mitte Januar bis Anfang April herrschen ideale Bedingungen für den Lichterzauber. Übrigens wäre Lappland nicht Lappland ohne die Aurora Hunting Tours. Wer es abenteuerlich mag, bucht dafür die Schneemobiltour in Levi. Etwas gediegener lässt sich die Jagd nach den Polarlichtern auch mit dem Auto machen.

bild: Visit Levi

Langläuflen durch ein wahres Winterwunderland…

Die Region rund um Ylläs unweit von Kittlä ist bekannt für ihr grosses Netzt an Langlaufloipen. Auf rund 300 Kilometern gleitet ihr durch die verwunschene Winterlandschaft. Besonders praktisch: Es gibt auch beleuchtete «Lopipen», was gerade an den kurzen Wintertagen sehr angenehm ist. Wer auf seiner Langlauftour Heisshunger bekommt, ist dafür am besten Ort! Entlang der Loipen warten gemütliche Cafés auf euch, wo ihr leckere Donuts bekommt und natürlich heissen Kaffee tanken könnt.

Wer es noch gemütlicher mag, kann sich bei zahlreichen Anbietern Schneeschuh-Ausrüstung mieten und zu Fuss das finnische Lappland erkunden. Die Wege sind gut gekennzeichnet oder aber ihr nutzt eine der geführten Wandertouren, um die Landschaft von ihrer schönsten Seite zu entdecken.

bild: Visit Levi

…oder lieber Action auf den längsten Skipisten Finnlands

Knapp 40 Autominuten von Kittilä entfernt findet ihr das legendäre Ski-Gebiet Ylläs. 63 verschiedene Skipisten liegen euch in der atemberaubenden Fjell-Landschaft zu Füssen. Und selbstverständlich herrschen auf den 53 Pistenkilometern perfekte Schneeverhältnisse. Hier könnt ihr nach Herzenslust die Pisten runterbrettern oder während einer gemütlicheren Abfahrt die klare Luft und die Aussicht auf den Pallas-Yllästunturi-Nationalpark sowie die anderen sechs Fjells geniessen.

PS.: Fjells nennt man die Hochflächen oberhalb der Baumgrenze.

Apropos Action: Ein Erlebnis der besonderen Art ist die Fatbike Tour durch die verschneiten Fjells von Ylläs. Es gibt in der Gegend Velo-Verleihe, bei denen ihr die Fahrräder mit den überdimensionalen Reifen ausleihen könnt – auf Wunsch auch elektrifiziert.

Arktische Berühmtheiten im Levi Husky Park treffen

Mitten im Herzen der arktischen Wildnis rund um Kittilä gibt es gleich mehrere Husky Camps und Parks! Besonders empfehlenswert ist der Levi Husky Park 30 Autominuten nördlich von Kittilä. Die Huskys des Parks sind quasi echte Celebrities. Die majestätischen Tiere traten schon in so manchem Film und Werbespot auf. Doch das nur am Rande. Denn das wirkliche Highlight ist natürlich die Husky-Schlittenfahrt mit einem Musher. Die Tour führt euch über den gefrorenen Munajärvi-See und durch die glitzernde Winterlandschaft Finnlands.

bild: Visit Levi

Extratipp: Eine Schneemobilfahrt von Levi entfernt könnt ihr eine klassische Rentierfarm besuchen. Lauscht den Geschichten und dem Wissen des erfahrenen Rentierzüchters und lasst euch von den faszinierenden Tieren verzaubern. Anschliessend wärmt ihr euch am offenen Feuer, wo ihr auch gleich Pfannkuchen backt. Oder macht ihr lieber eine Rentier-Safari?

bild: Visit Levi

Blockhüttenzauber vom Feinsten

Natürlich könnt ihr eure unvergesslichen Ferien in einem der vielen schönen Hotels der Region verbringen. Doch den richtigen Lappland-Zauber erlebt ihr eher in einer der komfortablen Blockhütten. Denn was gibt es Gemütlicheres, als nach einem erlebnisreichen Tag ein Kaminfeuer anzuzünden, heissen Tee zu schlürfen und die wohlige Wärme zu geniessen?

In der Region rund um Kittilä findet ihr abgeschiedene Blockhütten oder ihr entscheidet euch für ein Resort mit mehreren Holzhütten, das euch weitere Annehmlichkeiten bietet. So oder anders: Die obligatorische Sauna gehört immer dazu. Denn saunieren ist in Finnland eigentlich ein Muss.