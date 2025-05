Promotion

Nature is calling …. Wildnis erwandern, Bären beobachten, Fischen am Gletschersee. KLM Royal Dutch Airlines bringt euch bis kurz vor die Tore der ikonischen Nationalparks von Kanada und der USA. Fast wie Schweiz, nur grösser und majestätischer sind die Gebirgsketten und kristallklaren Seen, die dramatischen Canyons und uralten Wälder – die Naturschätze Kanadas und der Vereinigten Staaten sind eine Entdeckung wert.

Herrliche Bergwelt: Bergseen in der kanadischen Provinz Alberta nahe Edmonton. bild: © KLM

In Kanada erwartet dich eine ungezähmte Wildnis

Fliege mit KLM nach Edmonton und entdecke den Jasper-Nationalpark – ein UNESCO-Weltkulturerbe, wo imposante Gipfel, Gletscher und Wildtierbegegnungen ein unvergessliches Abenteuer versprechen. Neben mehreren Flüssen, Seen, Wasserfällen und Gletschern triffst du dort auf zahlreiche grosse wilde Tiere: Elch, Puma, Grizzlybär oder Schneeziegen. Mit einer Fläche von über 10‘000 Quadratkilometern ist der Jasper-Nationalpark zudem der grösste Nationalpark in den kanadischen Rocky Mountains.

Nur eine kurze Autofahrt östlich von Edmonton findest du den Elk Island Nationalpark, der eine wichtige Rolle beim Schutz der Präriebisons spielte. Er ist Kanadas grösster vollständig umzäunter Nationalpark. Augen auf: Neben umfangreichen Elch- und Hirschpopulationen beherbergt der Park auch über 250 Vogelarten, die zu verschiedenen Jahreszeiten im Park zu beobachten sind.

Magisch und spiegelglatt: Gletscher und Seen im Japser-Nationalpark nahe Edmonton bild: © KLM

Instagramable: entdecke ikonische Landschaften

Nur wenige Fahrstunden südlich landest du mit KLM in Calgary – dem Tor zum Banff-Nationalpark. Dieser ist bekannt für seine türkisfarbenen Seen und alpinen Wanderwege. Mit seiner Gründung 1885 war er der erste Nationalpark Kanadas und der zweite in ganz Nordamerika. Er ist ebenfalls Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und beherbergt seit 2017, neben vielen anderen Säugetieren, erstmals wieder Bison-Kälber, die zuvor wegen Bejagung ausgerottet worden waren.

Nicht weit entfernt, im Hochgebirge der Rocky Mountains und direkt angrenzend an den Banff-Nationalpark, liegt der Yoho-Nationalpark. Hier findest du eine ähnliche Flora und Fauna wie im Banff- und Jasper-Nationalpark, wobei du hier am häufigsten auf Schneeziegen und Schwarzbären triffst. Die bekanntesten Bergseen des Parks sind der Lake O’Hara, der Emerald Lake und die Takakkaw Falls. Diese sind mit einer Höhe von 254 Metern die dritthöchsten Wasserfälle Kanadas.

Fotogen: der «Peyto Lake» im Banff-Nationalpark in der kanadischen Provinz Alberta bild: © KLM

Oder reise mit KLM westwärts nach Vancouver, deinem Ausgangspunkt zur Erkundung der vielfältigen Nationalparks von British Columbia, wo üppige Regenwälder und raue Küsten Seite an Seite zu finden sind. So schützt beispielsweise der Garibaldi Provincial Park einen eindrucksvollen Abschnitt der Coast Mountains, ein Gebirgszug, der zu den Pazifischen Küstengebirgen Nordamerikas gehört. Neben einer vielfältigen Fauna schützt der Park auch bis zu 60 Meter hoch Baumriesen, die teilweise fast 400 Jahre alt sind und bis zu neun Meter Umfang messen.

Wild: die «Sunwapta Falls» am gleichnamigen Fluss im Jasper-Nationalpark in der kanadischen Provinz Alberta bild: © KLM

Bequem unterwegs: mit KLM nach Kanada und in die USA

Bei KLM geben wir stets unser Bestes, damit du dich willkommen und rundum wohlfühlst. Es geht um die Reise und das Ziel. Wir sorgen dafür, dass du deine Flüge mit KLM und unseren Airline-Partnern geniessen kannst. Freue dich auf ein reibungsloses Reiseerlebnis von Zürich, Genf und Basel via Amsterdam weiter über den Nordatlantik an 7 Destinationen in Kanada und 25 Destinationen in den USA – bereit für neue Abenteuer und neue Begegnungen.

Auf Entdeckungstour: in den legendären US-Parks Auch in die USA bietet KLM bequeme Verbindungen mit direktem Zugang zu weltberühmten Naturparks:



Seattle: Entdecke die vulkanischen Landschaften und Wanderwege des pazifischen Nordwestens.



Salt Lake City: Erkunde den Yellowstone-Nationalpark – den ersten Nationalpark der Welt – die Heimat von Geysiren, Bisons und epischen Ausblicken.



Las Vegas: Tausche Neonlichter gegen die Natur bei einem kurzen Ausflug zum beeindruckenden Grand Canyon.



San Francisco: Von hier aus gelangst du zum Yosemite-Nationalpark, wo gewaltige Granitklippen und tosende Wasserfälle warten.



Portland: Hier erlebst du die landschaftliche Vielfalt – vom Columbia River Gorge bis zum Crater Lake.

