Sind diese 21 Sprichwörter wahr? Du entscheidest!

Das sind Joe Bidens neue Gegner: Ron DeSantis und Greg Abbott

Die republikanischen Gouverneure torpedieren den Kampf gegen das Coronavirus des US-Präsidenten.

Täglich gegen 150’000 Neuinfektionen und gegen 1000 Tote. So lautet die aktuelle Covid-Bilanz in den USA. Kein Wunder, ist das Coronavirus bereits im Begriff, die Taliban von den Frontseiten zu verdrängen. Die vierte Pandemie-Welle trifft die Amerikaner mit voller Wucht.

Im Kampf gegen das Coronavirus gibt es klare Fronten: Norden gegen Süden, Demokraten gegen Republikaner. Während in Städten wie New York die Impfquote mittlerweile bei über 80 Prozent der über 12-Jährigen liegt, haben in …