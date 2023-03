Bestehst du die Gymiprüfung? Hole 6 Punkte oder wir schicken dich zur Nachhilfe Bild: shutterstock

Bist du bereit für die Gymiprüfung? Löse das Quiz und finde heraus, ob du die Aufnahmeprüfung bestehen würdest.

Lea Oetiker Folge mir

Mehr «Quiz»

Die Angst und Nervosität vor einer wichtigen Prüfung kennen wir wohl alle. Genau diese Gefühle schweben heute in der Luft. Denn heute, am 6. März 2023, finden schweizweit die Aufnahmeprüfungen fürs Gymi statt. Die Teilnehmenden haben in den letzten Wochen Mathematik und Deutsch gebüffelt. Wie steht es um deine Deutsch- und Mathekenntnisse?

Du hast 30 Minuten Zeit für sieben Fragen, die letztes Jahr an den Aufnahmeprüfungen fürs Langzeitgymi gestellt wurden. Finde heraus, ob du bereit fürs Gymi wärst. Taschenrechner benutzen ist erlaubt.

Los geht's! Viel Spass und viel Glück. Und nicht schummeln. Sonst wirst du disqualifiziert!