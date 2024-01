Bild: watson

Dein ganz persönliches 2024 – geweissagt von Ivan Klepturion

Es ist wieder da. Dein Medium des Vertrauens, dein spiritueller Wegbegleiter, dein Licht. Und es wird dir deinen Weg ins neue Jahr weisen.

Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen: Ivan Klepturion ist eine Katze. Eine sehr besondere Katze mit dem Talent, auf verschiedenste Art und Weise die Zukunft vorherzusehen. Und heute wird er auch dir dein ganz persönliches 2024 weissagen.

Obwohl er bereits für alle Menschen, die sich nach spiritueller Offenbarung verzehren, in die Kristall-Kugel geguckt, gependelt und mit astral-telepathischer Hellsichtigkeit unter Beizug numerologischer, spiritueller und schwingungsbedingter Spektronomie mit einer Trefferquote von 99,9 Prozent geglänzt hat, obwohl er alle Tarotkarten der Welt gelegt und alle Sterne des Universums (ja, auch die unsichtbaren) ausgedeutet hat, verlangte seine zur Allwissenheit strebende Seele nach mehr. Nach diesem letzten 0,1 Prozent.

Und so verliess er die Schweiz, reiste nach Tibet, Indien, in die Mongolei. Wurde zum Yogi, Guru, Schamanen. In Haiti versuchte er sich in Voodoo, verlor sich ein bisschen zu sehr darin, besonders in den Trancetänzen, sodass er sich kurzzeitig als Gottheit «Reto» wähnte und dabei nicht wenige Anhänger (die sogenannten Reten) gewann.

Aber ihr dürft aufatmen. Ivan Klepturion ist wieder zur Besinnung gekommen – und ist seither hellsichtiger denn je!

«Nur wer sich einmal ganz verliert, kann sich auch ganz finden.» Ivan Klepturion

Bild: watson

Er hat sich abermals in den Dienst aller Suchenden gestellt – und dieses Mal ganz ohne sich dabei in irgendeiner Form zu überhöhen. Was er aber auf seiner Reise gelernt hat, wird er nicht mehr hergeben: Das Wissen um die Kraft des Tanzes. Tanz ist Leben, das hat Ivan Klepturion am eigenen Leib erfahren dürfen. Alles lässt sich in der Poesie des Fusses ausdrücken.

Auch dein neues Jahr.

Sieh also her, wie Ivan Klepturion – Botschafter zwischen den Welten, Mittler zwischen dem Sichtbaren und dem Verborgenen – für dich am Rad des Schicksals dreht, dem Geflüster der Sterne horcht, den Nebel des Unergründlichen lichtet – und schliesslich seine höhere Erkenntnis mit dir teilt.