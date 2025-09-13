Der Herr links ist im Quiz dabei. Bei der Schlacht im Hintergrund waren zwei andere, hier auch vertretene Herren dabei. Errätst du, welche? Bild: watson/wikimedia commons

Nenne die gesuchten Generäle – oder die Kavallerie durchbricht deine Flanke

Carl-Philipp Frank Folge mir

Liebe Quizzticle-Klasse

Am Freitag hat Verteidigungsminister Pfister bekannt gegeben, wer als Chef der Armee die Nachfolge von Thomas Süssli antreten wird. Damit hätten wir auch schon die dürftig-halbpatzige Überleitung zum heutigen Quizzticle-Thema gefunden – es geht nämlich um Generäle, Generalissimi, Marschalls, Oberbefehlshaber, Taktiker, Strategen, und so weiter, und so fort.

Gehen denen bei watson langsam die Ideen aus? Wer kommt denn auf so ein Thema? Warum in aller Welt macht man dazu ein Quizzticle? Und wer erstellt ein solches um vier Uhr in der Früh, weil er es den Tag durch vergessen hat? Fragen über Fragen. Die einzige, die dich jetzt aber interessieren sollte:

Erkennst du diese 20 Generäle?

Und so geht's:

Nenne die 20 gesuchten Generäle – der Begriff ist etwas weit gefasst. Oberbefehlshaber trifft's wohl besser, klingt aber irgendwie nicht so ganz so nice.

Als Hilfe hast du jeweils einen Hinweis, zudem sind die Herrschaften mehr oder minder nach ihrem Auftreten auf der Zeitachse der Geschichte geordnet.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Der Nachname (falls es einen gibt) reicht aus, achte trotzdem auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!