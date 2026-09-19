Der Böögg möchte explodieren! Bild: keystone

Quizzticle

Nenne 20 Schweizer Bräuche und Feste, oder der Böögg explodiert nie wieder

Minea Pejakovic Folge mir

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Liebe Quizzticle-Klasse,

Ab heute heisst es: O’zapft is! Das Oktoberfest hat offiziell begonnen. Es findet dieses Jahr schon zum 191. Mal statt. Die Wiesn ist das weltweit grösste Volksfest und ein beliebtes Ausflugsziel – auch unter Schweizerinnen und Schweizern.

Eigentlich müssten wir aber nicht nach München pilgern, denn in der Schweiz gibt es genügend Volksfeste. Diese Woche wollen wir euer Wissen über Schweizer Bräuche und Feste testen. Welche davon kennst du?

Viel Spass!

Und so geht's:

Wir suchen 24 Schweizer Bräuche und Feste.

Als Hinweis liefern wir dir eine Beschreibung der gesuchten Bräuche oder Feste.

Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen als korrekt zu erfassen, aber sicher ist sicher.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown von 20 Minuten.

Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's!

Der Notenschlüssel 20 Punkte: 6,0

17 bis 19 Punkte: 5,5

14 bis 16 Punkte: 5,0

10 bis 13 Punkte: 4,5

5 bis 9 Punkte: 4,0

Weniger als 5 Punkte: nachsitzen und büffeln!