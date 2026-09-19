sonnig22°
DE | FR
burger
Quiz
Schweiz

Quizzticle: Nenne 20 Schweizer Bräuche und Feste

Der Boeoegg mit der Fliege des Gastkantons Graubuenden steht auf dem Zuercher Sechselaeutenplatz beim Aufbau am Montag, 20. April 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
Der Böögg möchte explodieren!Bild: keystone
Quizzticle

Nenne 20 Schweizer Bräuche und Feste, oder der Böögg explodiert nie wieder

19.09.2026, 13:2219.09.2026, 13:22
Minea Pejakovic

Liebe Quizzticle-Klasse,

Ab heute heisst es: O’zapft is! Das Oktoberfest hat offiziell begonnen. Es findet dieses Jahr schon zum 191. Mal statt. Die Wiesn ist das weltweit grösste Volksfest und ein beliebtes Ausflugsziel – auch unter Schweizerinnen und Schweizern.

Eigentlich müssten wir aber nicht nach München pilgern, denn in der Schweiz gibt es genügend Volksfeste. Diese Woche wollen wir euer Wissen über Schweizer Bräuche und Feste testen. Welche davon kennst du?

Viel Spass!

Und so geht's:

  • Wir suchen 24 Schweizer Bräuche und Feste.
  • Als Hinweis liefern wir dir eine Beschreibung der gesuchten Bräuche oder Feste.
  • Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen als korrekt zu erfassen, aber sicher ist sicher.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown von 20 Minuten.
  • Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's!
Der Notenschlüssel
20 Punkte: 6,0
17 bis 19 Punkte: 5,5
14 bis 16 Punkte: 5,0
10 bis 13 Punkte: 4,5
5 bis 9 Punkte: 4,0
Weniger als 5 Punkte: nachsitzen und büffeln!

Das könnte dich auch interessieren:

Nenne die 20 grössten Städte der Welt – im Jahre 1924
Quizzticle
Nenne die 20 grössten Städte der Welt – im Jahre 1924
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Knabenschiessen – alte Fotos zum historischen Event
1 / 12
Knabenschiessen – alte Fotos zum historischen Event
Die Schützen werden immer von einer Person betreut, 1971.
quelle: eth archiv / bramaz, hans ruedi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Flavia ist zum ersten Mal am Luzerner Urknall – sie ist verwirrt, aber auch angetan
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Mercedes kracht auf Autobahn-Rastplatz im Aargau in Lastwagen – Fahrer stirbt
Auf dem A3-Rastplatz Mumpf-Nord im Kanton Aargau hat sich am Donnerstagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Autolenker prallte mit grosser Wucht gegen einen parkierten Sattelzug. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Zur Story