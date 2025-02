Errätst du die Eltern dieser Promi-Kids anhand deren Namen?

Wir schicken einen watson-Redaktor an die Männer-Messe

Alkohol, Sport und Autos. Das trifft man(n) an der Man's World in Oerlikon an. Hat watson-Redaktor Carlo Lust auf Alkohol, Sport und Autos? Nein. Haben wir ihn trotzdem hingeschickt? Natürlich!

Seit 2015 findet sie statt, die Man's World. An der Messe gibt es alles, was das sogenannte «Männerherz» begehrt: Alkohol, Sport, Autos, Zigarren, Day-Trading, Glückspiel, Paintball, Burger, the list goes on and on.