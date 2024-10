Wenns im Kino so aussieht, läuft wohl keiner der gesuchten 20 Filme. Bild: shutterstock.com

Nenne die 20 besten Filme laut IMDB – oder schaue dein Leben lang nur noch Megalopolis

In Zürich war gerade das 20. Zürcher Film Festival, deshalb gibt’s hier passend zum Anlass ein Quiz, in dem du die 20 besten Filme der Welt, laut IMDB, erraten musst.

Elia Arianna

Liebe Quizzticle-Klasse

John Carter, The Marvels, The Flash, Morbius, Star Wars Episode 8 und 9, Wonder Woman 1984, Sharknado und viele weitere (durchwachsene) Filme werden heute nicht gesucht. Denn gesucht sind die 20 besten Filme aller Zeiten. Zumindest die 20 besten Filme aller Zeiten, wenn es nach den Usern der Filmdatenbank IMDB geht.

Als kleiner Tipp voraus: Brad Pitt und Morgan Freeman kommen in der Liste mehr als nur einmal vor. Ebenfalls wichtig zu wissen, falls ein Teil einer Filmreihe gesucht wird, reicht es den Titel der Reihe plus die passende Position in der Reihe einzugeben. Alternativ gelten bei diesen Filmen auch einfach die jeweiligen Nebentitel. Ebenfalls interessant zu wissen: An allen 20 Filmproduktion war immer mindestens eine US-amerikanische Produktionsfirma beteiligt.

Also viel Spass beim Rötlen!

Und so geht's:

Nenne die 20 gesuchten Filme.

Als Hilfe bekommst du einen kleinen Tipp sowie das Jahr, in dem der Film erschienen ist.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!