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Schlägst du Huber im Fremdwörterquiz?

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Wer regelmässig «Quiz den Huber» spielt, weiss: Unsere hellste Kerze wird ihrem Namen meistens gerecht. Trotzdem fühlt es sich doch manchmal etwas falsch an, unseren Huber mit Sportfragen zu quälen, damit er endlich mal daneben haut. Viel schöner wäre es doch, zur Abwechslung mal genau sein Metier abzudecken und zu schauen, wie er sich dort schlägt.

Ich habe darum versucht, ihm 16 zunehmend schwierige Fremdwörterfragen zu stellen, und habe natürlich auch noch ein paar andere wortgewandte Angestellte für den Kontrast zum Vergleich mitraten lassen.

So viel kann ich vorwegnehmen: Huber liefert ab und schafft es, sei es mit einem unterstellten fotografischen Gedächtnis, einem Elefantengehirn oder einfach einer aussergewöhnlichen Kombinationsgabe, die meisten Termini der korrekten Bedeutung zuzuordnen. Wie sich die ganze Quiz-Truppe geschlagen hat, siehst du im Video, aber vorher musst du natürlich noch selbst ran.

Das Quiz hat von Huber immerhin folgende Wertung erhalten:

«… nicht ganz unanstrengend …» Daniel Huber zum Fremdwörterquiz

16 Fragen Sprache Fremdwörterquiz Finde heraus, wie es um deine Fremdwortkenntnisse steht.

So, jetzt, wo du hoffentlich ein Glanzresultat vorgelegt hast, kannst du dir anschauen, wie sich Huber und drei andere watson-Angestellte geschlagen haben und ob Letztere ihm wenigstens im kumulierten Ergebnis das Wasser reichen konnten:

So schlagen sich Huber und Co. im Fremdwörterquiz:

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