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Extremwetter

Gigantischer Algenteppich überzieht die Thur bei Müllheim TG

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Die anhaltende Trockenheit hinterlässt in der Thur immer deutlichere Spuren. Bei den Eschikofer SBB-Brücken bei Müllheim TG hat sich ein riesiger Algenteppich gebildet. Nach Schätzungen bedeckt dieser eine Fläche von rund 12'000 Quadratmetern – das entspricht etwa 1,7 Fussballfeldern.

Bereits vor rund zehn Tagen sorgte ein Algenteppich beim Thurwehr in Weinfelden mit einer Fläche von rund 2'000 Quadratmetern für Aufsehen. Die nun dokumentierte Ausbreitung bei Müllheim ist um ein Vielfaches grösser und zeigt eindrücklich die Auswirkungen der anhaltenden Trockenheit.

Begünstigt wird die Algenbildung durch die seit Monaten ausbleibenden Niederschläge, die tiefen Wasserstände sowie die hohen Wassertemperaturen. Besonders oberhalb des Wehrs konnte sich der Algenteppich nahezu flächendeckend ausbreiten. (brk news)

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