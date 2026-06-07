QDH: So hässig verliess Huber das Quiz noch nie

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze. Du kannst gegen sie antreten. Aber Vorsicht! Einfach wird es nicht!

Patrick Toggweiler Folge mir

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Liebe Huberquizzer

Leider schleichen sich im Quiz immer mal wieder Fehler ein. Das liegt daran, dass ich es unter relativ hohem Zeitdruck produziere – und der einzige, der noch drüberguckt, ist Hubs.

Manchmal habe ich einfach einen ungenauen Tag, oder ich lese etwas unpräzise, vergesse etwas wieder, verwechsle, haue auf der Tastatur daneben oder stolpere bei der Punktzahlvergabe. Kann alles einmal vorkommen. Zum Glück findet die Spürnase Huber 99 Prozent meiner Fehler.

Aber ab und zu schafft es dann eben doch ein Fehler in die Publikation. Ich glaube, wir sind in der Hinsicht recht transparent und offen. Wir entschuldigen uns brav und versuchen dann so schnell wie möglich, das Problem zu beheben (wenn möglich).

Oft, oft sind wir das Problem. Aber nicht ganz immer. Manchmal hilft genaues Lesen, manchmal setzt aber nur schon die Fragestellung ein gewisses Wissen voraus. Das ist Teil des Spiels, Teil der Schwierigkeit.

Lange Rede, kurzer Sinn: Es gab letzte Woche keinen Grund, sich über die W.Nuss-von-Bümpliz-Frage zu ärgern. Aber wir sind ja nett: Deshalb bringen wir heute gleich noch einmal eine solche. Dann ist aber (vielleicht) auch wieder gut damit. (Vielleicht) versprochen.

So.

Und jetzt noch nicht ganz Quiz.

Hubs verreist in die Ferien. Ich kann deshalb nicht mit hundertprozentiger Sicherheit versprechen, dass es nächste Woche für ein QDH reicht. Ihr werdet es sehen.

Und noch zwei kleine Sachen: Wir erhielten kein Foto aus dem Stadion (vom Finale). Einige QDH-Spieler outeten sich aber als Eishockey-Fans. Von dem her muss ich die Theorie wieder begraben.

Und zu allerletzt: Ich schalte kritische Kommentare eigentlich immer frei (wenn die Tonalität stimmt). Ich war an dem Abend aber nicht am Drücker. Ich musste das Finaldrama gucken.

So. Und jetzt Quiz!

10 Fragen QDH #379 Hab Mut und versuche das schwierigste Quiz der Schweiz!